Neue Amtsleiterin

Mit der Staffelübergabe bei der Amtsleitung der Marktgemeinde Rastenfeld am 1. Mai geht eine Ära zu Ende: Langzeit-Amtschef Johann Müllner tritt nach 38-jähriger Tätigkeit seinen wohlverdienten Ruhestand an.

Melanie Schmid übernimmt dann die Verantwortung für die Amtsgeschäfte in der Stausee-Gemeinde. Sie begann ihren Dienst im Rastenfelder Gemeindeamt im Jahr 2009 und war bislang unter anderem als Kassenverwalterin tätig. Ihre Stellvertretung übernimmt Sonja Goldnagl, die seit 1990 ebenfalls im Bereich der Gemeindefinanzen und des Rechnungswesens tätig ist. Beide Frauen sind bestens ins Gemeindegeschehen involviert und arbeiten sich aktuell mit Noch-Amtsleiter Johann Müllner in ihre neuen Bereiche ein.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.