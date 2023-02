Kremser Stadtmarketing erfreut über Trend: "Krems boomt!"

"Das sind aber nur jene Unternehmen, die in den vergangenen sechs Monaten dazu gekommen sind und mit uns im Zuge der Ansiedelung oder Eröffnung Kontakt hatten", freut sich Stadtmarketing-Geschäftsführer Horst Berger über den Positiv-Trend.

Freude über 14 neue Betriebe

Rechtzeitig zum Start der Frühjahrssaison in der Kremser Altstadt konnten wieder zahlreiche motivierte Gründer und vor allem Gründerinnen vor dem Kremser Steinertor begrüßt werden. 14 neue Betriebseröffnungen in den letzten Monaten, von Gastronomie und Genuss über Gesundheit bis hin zu Beauty und Wellness, machen ab sofort Krems und die Innenstadt noch attraktiver. Viele kleine Geschäfte und Lokale haben neues Leben eingehaucht bekommen und zeigen die hohe Attraktivität von Krems als Geschäftsstandort und Shoppingstadt.

Ulf Elser: "Stadt Krems boomt!"

"Krems boomt!", freut sich auch der Obmann der Kremser Kaufmannschaft, Ulf Elser, über die vielen positiven wirtschaftlichen Inputs. Er empfahl den Neuen die Mitgliedschaft in seinem Verein (der auch am Kremser Stadtmarketing beteiligt ist) an, wodurch man zahlreiche Vorteile lukrieren könne. Die Rolle des Stadtmarketings als "hervorragender Partner der Betriebe" hob Holger Lang-Zmeck, der Leiter der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Krems, hervor.

Wirtschaftskammer hilft ebenfalls

Seine Organisation biete mit dem Gründerservice ebenfalls wichtige Unterstützung, so Lang-Zmeck, der Jungunternehmer und solche, die es noch werden wollen, gleich zu einem "Gründer-Frühstück" am Freitag, 24. März, in die Räumlichkeiten der Kammer in der Drinkweldergasse einlud. "Das ist als Angebot für eine Vernetzung gedacht."

15 Prozent mehr Kommunalsteuer

"Glück und einen schönen Umsatz", wünschte Bürgermeister Reinhard Resch den neuen Selbstständigen - letzteren nicht zuletzt auch aus Eigeninteresse. Der Stadtchef wird nicht müde, seine Freude darüber zum Ausdruck zu bringen, dass es eine positive Entwicklung bei den (Kommunalsteuer-)Einnahmen für die Stadt gibt. "Wir hatten in diesem Bereich 2022 gegenüber dem Jahr davor eine Steigerung um 15 Prozent!" 2.199 Betriebe gebe es derzeit in der Stadt. Und an die Neuen gewandt: "Danke für Ihr Engagement!"

