Rastenfelder Pilger marschierten nach Mariazell

Die jährliche Fußwallfahrt von Rastenfeld nach Maria Taferl entwickelte sich zu einer beliebten Tradition. Mitte September machten sich 20 Rastenfelder nach Erhalt des Reisesegens zu Fuß auf den Weg nach Maria Taferl. Die 54 Kilometer lange Strecke war von den Organisatorinnen Edeltraud Zittrauer und Magda Weidenauer auf zwei Etappen geplant: Am ersten Tag ging es nach Braunegg, wo die Pilgergruppe nächtigte. An Tag zwei vergrößerte sich die Gruppe auf 31 Personen, welche nach Maria Taferl aufbrachen und dort die Fußwallfahrt bei einer gemeinsamen Hl. Messe beschlossen.

Eine kleine Gruppe von sieben Personen wanderte im Anschluss noch 90 Kilometer weiter nach Mariazell. Die sieben Pilger legten in vier einhalb Tagen in Summe 144 Kilometer zurück. Edeltraud Zittrauer, Ingrid Riegler, Walter Schiller, Herta Lemp, Melitta Hornaceck, Edeltraud Müllner und Berta Schiller beschlossen ihren spirituellen Fußmarsch auch im steirischen Wallfahrtsort mit der Teilnahme an einer Hl. Messe.