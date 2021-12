Das „Gföhler Hawelka“ schließt seine Pforten

Das Kaffeehaus und die Konditorei Fischer-Mayer waren jahrzehntelang Treffpunkt geschichtlich und politisch interessierter Menschen in Gföhl. So manche gemeindepolitische Entscheidung soll hier im Vorfeld der Sitzungen am Stammtisch abgesprochen worden sein.

Am Standort in der Zwettler Straße gründete Leopold Hengl im Jahr 1870 eine Bäckerei, die sein Sohn Rudolf weiterführte. Weitere Besitzer und Pächter waren Karl Eigner und Karl Wölfl. 1954 übernahmen Rudolf und Dorith Fischer die Bäckerei und erweiterten diese um das Kaffeehaus und die Konditorei. Rudolf Fischer war begeisterter Weidmann und im Gföhler Kirchenchor als Violinist aktiv. Nach seinem Ableben im Jahr 1985 führte seine Witwe Dorith das Unternehmen weiter. Ein weiterer Schicksalsschlag ereilte die Familie Fischer 1996, als Tochter Dorith kurz nach ihrem 27. Geburtstag verstarb. Der Betrieb wurde laufend modernisiert und ausgebaut. Tochter Karin Mayer übernahm das Unternehmen im Jahr 2007.

Der gute Ruf des Familienbetriebs machte das Kaffeehaus zu einem beliebten Treffpunkt vieler bekannter Persönlichkeiten der Region. So hatte beispielsweise der bereits verstorbene Nationalratsabgeordnete Franz Fux seinen eigenen Fixplatz am Stammtisch, den er, wenn notwendig, auch „verteidigte“. Auch die Mitglieder des Kulturkreises trafen sich „beim Fischer“ zum Meinungsaustausch. Viele erinnern sich noch heute gerne an die Debatten der lokalen Historiker Paul Ney, Herbert Stastny oder Walter Enzinger zurück.

Auch Erwin Redl, Silvester Tastl, Erich Pernerstorfer sen. und zahlreiche weitere „Gföhler Legenden“ kamen zum gemeinsamen Plausch ins „Gföhler Hawelka“. Einigen Schüler-Generationen der Haupt- und Mittelschule Gföhl bleibt der Gebäckstand der Bäckerei Fischer-Mayer in Erinnerung: Die legendären „langen Stangerl“ waren immer heiß begehrt.