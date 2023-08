Kremser Mariazell-Wallfahrt geht besonderem Jubiläum entgegen

Auf einen „gelungenen Tag“ blickten die Teilnehmer an der Wallfahrt 2023 bei der abendlichen Ankunft im Dom der Wachau zurück.

150 Pilger bei Rückkunft empfangen

Tradition ist bei der Gelöbniswallfahrt wichtig. Wie immer kamen die Pilger am Kremser Bahnhofplatz an, um von dort in Begleitung der Stadtkapelle Krems in den Dom der Wachau zu marschieren. Vier Polizeibeamte sicherten m Streifenwagen und am Fahrrad die rund 150-köpfige Schar, die Bürgermeister Reinhard Resch persönlich bei ihrer Rückkunft begrüßte. In der Stadtpfarrkirche war es an Pfarrer Franz Richter, zu danken.

Angenehmes ankommen im kühlen Dom

Der Stadtpfarrer, der ebenso wie Piaristenpater Prakash Kamalapuram und Pfarrer Stephanus Rützler (einst Praktikant in der Pfarre St. Veit) mit im steirischen Gnadenort gewesen war, würdigte vor allem die Organisationsarbeit des Wallfahrtsliters Klaus Killer, dem die Aufrechterhaltung der Tradition in großes Anliegen sei. „Ich habe soeben erlebt, was es heißt, zurückzukommen, anzukommen“, meinte Richter. „Auch klimatisch im Dom der Wachau“, spielte der Pfarrherr auf die extreme Hitze außerhalb des Gotteshauses an.

Glaubensfreunde: „You will never walk alone!“

Die Teilnehmer hätten einmal mehr auch erlebt, was die Aussage „Zum Glauben braucht man Freunde“ bedeute. „You will never walk alone - du wirst nie allein sein auf den Wegen des Glaubens“, meinte Pfarrer und rief auch in Erinnerung, dass die Kremser Gelöbniswallfahrt 2025 ein besonderes Jubiläum feiern werde. „Die 400. Wallfahrt wirft ihre Schatten, oder besser: ihr Licht voraus. Ideen für ein besonderes Fest aus diesem Anlass sind ab sofort willkommen.“

Wolfgang Siller und Elisabeth Biro, die beiden "Finisher" der Fußwallfahrt von Krems nach Mariazell, bei der Agape im Kremser Rathaus. Foto: Martin Kalchhauser

Drei bewältigten die gesamte Distanz

Eine Tradition ließ auch Stadtchef Reinhard Resch weiterleben. Er würdigte die 398. Auflage der Wallfahrt als „wertvoll und schöne 398. Auflage“ und bat die Teilnehmer zu Brot und Wein in das gegenüber liegende Rathaus. Dort gratulierte er gemeinsam mit Pfarrer Richter und Diakon Killer den drei „Finishern“ Elisabeth Biro, Wolfgang Siller und Ute Jöbstl (letztere hatte leider wegen einer privaten Verpflichtung den Abschluss nicht mehr miterlebt). Diese drei Personen waren die volle Distanz Krems - Mariazell zu Fuß zurückgelegt. Rund 120 Teilnehmer waren beide Strecken mit dem Bus gereist, immerhin knapp 20 Pilger hatten das Ziel von Annaberg aus per pedes angesteuert.

Bei der Ankunft am Kremser Pfarrplatz Piaristenpater Prakash Kamalpuram, Stadtpfarrer Franz Richter, Bürgermeister Reinhard Resch, Kapellmeister Peter A. Sürböck und Wallfahrtsleiter Diakon Klaus Killer (von links). Foto: Martin Kalchhauser