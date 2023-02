Menschenmassen genossen Further Narrentreiben

Als "Wanderzirkus" waren beim Further Faschingsumzug die Mandatare und Mitarbeiter der Gemeinde unterwegs. Doch nicht nur sie trieben es bunt.

Menschenmassen an der Strecke

Dass die Gemeindebürger förmlich nach einem fröhlichen Vergnügen lechzten, zeigte sich an den Menschenmassen, die Spalier standen, als die 16 Gruppen des Umzuges, für den die Gemeinde und der FVVF (Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein Furth) verantwortlich zeichneten, die Straße säumten. Los ging es beim ADEG-Markt am Kreisverkehr, danach bewegten dich die fünf Wägen und die Fußgruppen durchs Zentrum zum Volksheim.

Mit Griechen und Partyhummeln

Am Start, bei der Firma Menhart, im Zentrum (Gemeindeamt) und beim Gemeindekeller in der Herrengasse gab es Stationen, wo sich Teilnehmer und Zuschauer laben konnten. Im Zug ging es lustig zu. Besonders gefielen dabei unter anderem die "Griechen" vom Tanzcafé Olymp, aber auch die Pfarrminis als Mexikaner und die Partyhummeln - die von einigen Zuschauern für beleibte Bienen gehalten wurden -, die gute Stimmung verbreiteten.

Spenden für die Clown-Doktoren

Getränke und Essen gab es jeweils gegen Spenden, die in Dosen gesammelt wurden. Der Erlös geht an die Clown-Doktoren, die Kindern im Spital Fröhlichkeit bringen. "Damit die, die grad nicht soviel zum Lachen haben, auch an unserer Fröhlichkeit teilhaben können", wie FVVF-Obmann Josef Teufner meinte. Spannend wird sein, wieviel für den guten Zweck zusammengekommen ist. Denn die Dosen wurden ungeöffnet abgegeben. Die Großherzigkeit der Further und ihrer Gäste wird sich also erst in ein paar Tagen genau beziffern lassen.

