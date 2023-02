Nasenbeinbruch bei Attacke in Krems

Weil eine Papierkugel auf seinem Hinterkopf landete, dreht sich am 17. Februar gegen 22 Uhr ein Straßer (15) zu einem am Tisch hinter ihm sitzenden, in Krems wohnhaften Russen (16) um, um zu fragen, was das solle. Das sollte jedoch der Anfang einer brutalen Attacke gegen ihn sein …

Denn das Gegenüber, das sich provoziert fühlte, packte den Burschen, drückte ihn gegen die Wand und schlug ihm brutal mit der Faust mitten ins Gesicht. Als er sah, was er angerichtet hatte, wollte er das Opfer gnädig stimmen und die Alarmierung der Polizei verhindern. Das gelang ihm zunächst auch, indem er ihm ein Getränk spendierte.

Als beim Verletzten jedoch später die Schmerzen immer stärker wurden und er mit seiner Mutter das Spital aufsuchte, stellte sich heraus: Die Nase war gebrochen!

Der Kremser Polizei gelang es binnen kurzer Zeit, den Täter auszuforschen und bei einem weiteren Besuch direkt im McDonald‘s-Restaurant zu erwischen. Der 16-Jährige muss sich wegen schwerer Körperverletzung verantworten.

