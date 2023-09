AHS-Lehrer nach Glas-Attacke auf einem Auge blind

Dieser Besuch in Krems wird einem Linzer Gymnasiallehrer (32) wohl sicher nicht positiv in Erinnerung bleiben. Nach einer Attacke durch einen hiesigen Weinbauschüler bleibt er auf dem linken Auge blind.

Deutlich ältere Pädagogin „angetanzt“

Zum Vorfall kam es bereits am 3. Juni gegen 2.40 Uhr Früh im Kremser Szene-Lokal Marquée. Ein Lehrerteam aus einer Linzer AHS war nach einer Wanderung in der Region und einem Heurigenbesuch noch ins Lokal gegangen. Dort waren auch einige Schüler der WBS Krems zu Gast. Ein Bursche – er entstammt einer bekannten Kremser Winzerfamilie – tanzte dabei die um einiges älteren Frauen aus der Lehrer-Gruppe an. Von diesen wurde er noch freundlich, aber bestimmt abgewiesen. Als er jedoch wieder lästig wurde, stellte sich ein Sportlehrer dem jungen Mann entgegen.

Lehrer kam seiner Kollegin zu Hilfe

„Lass meine Kolleginnen in Ruhe!“, forderte er den Störenfried auf. Die Situation spitzte sich zu. Angeblich schütteten einander die Kontrahenten in der Folge auch mit ihren Getränken an. Im Zuge dieser Auseinandersetzung schlug der Kremser dann plötzlich den Kontrahenten mit seinem Glas ins Gesicht. Dieses zerbrach dabei, und die Splitter verletzten den AHS-Professor am linken Auge schwer.

Sofort wurde der Rettungsdienst angefordert. Das Rote Kreuz brachte das Opfer zunächst ins Kremser Universitätsklinikum. Dort wurde ein Splitter aus dem Auge entfernt. Umgehend ging es mit dem Rettungswagen weiter nach St. Pölten auf die dortige Augen-Fachabteilung.

Notoperation vergebens: Mann verlor Auge

Im Zuge einer sofortigen Operation entfernten die Ärzte zwar mehrere weitere Splitter aus dem schwer verletzten Auge. Doch alle Kunst der Mediziner nützte nichts. Die Bemühungen waren vergebens: Das Opfer des Angriffs verlor sein Augenlicht.

Der Fall zog akribische polizeiliche Ermittlungen nach sich. Neben umfangreichen Zeugeneinvernahmen konnten sich die Beamten auch mithilfe der Videokameras im Lokal ein Bild der Situation machen. Jetzt ist der Fall, der auch im Zuge der anstehenden Gerichtsverhandlung noch für Aufsehen sorgen wird, reif für eine Anklage.