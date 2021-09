Ein echter Schlag gegen die „Roadrunner-Szene“ ist dem Bezirkspolizeikommando Krems in Zusammenarbeit mit der Landesverkehrsabteilung (LVA) gelungen. An drei Tagen im August, zuletzt in den Abend- und Nachtstunden des vergangenen Wochenendes, waren in Krems und seiner unmittelbaren Umgebung jeweils sechs bis sieben Streifen unterwegs, die bei ihren Kontrollen speziell auf technisch veränderte und auffrisierte Autos achteten.

Martin Kalchhauser Rote Kelle für Roadrunner

Und das mit Erfolg. Von 35 Lenkern, die angewiesen wurden, mit ihren Fahrzeugen zur genauen Begutachtung durch den technischen Prüfzug des Amtes der Landesregierung beim Finanzamt in der Rechten Kremszeile mitzukommen, mussten 20 ihre Kennzeichen abgeben. Grund dafür waren zumeist technische Umbauten, die im Sinne des Gesetzes schwere Mängel darstellten, die die Betriebssicherheit gefährdeten. Bezirkspolizeikommandant Manfred Matousovsky berichtete unter anderem von deutlich zu breiten Reifen und verbotenen Fahrwerken.

Bezirkspolizeikommandant Manfred Matousovsky: „Kein großes Problem mit Rennen.“ Martin Kalchhauser

All jene, die den Beamten bei den Kontrollen ins Netz gingen, bekommen ihre Nummerntaferl erst wieder zurück, wenn sie ihr Fahrzeug wieder in einen „rechtmäßigen Zustand“ versetzt haben. Einstweilen mussten die Übeltäter ihre heiß geliebten „Geschosse“ abschleppen lassen.

Trotz der beachtlichen Zahl an Kennzeichenabnahmen sieht Matousovsky keine echte „Road runner-Szene“ in Krems: „Ein richtig großes Problem haben wir mit Rennen im Bezirk nicht. Aber natürlich gibt es auch bei uns Narren und die wollen wir erwischen.“ Es war übrigens kein Zufall, dass gerade am ersten Volksfest-Wochenende die zweite und dritte Schwerpunktaktion über die Bühne gingen: „Solche Ereignisse sind auch für diese Leute ein Anziehungspunkt, das haben wir im Blick gehabt“, erklärt Matousovsky, der auch in Anbetracht der seit 1. September in Kraft stehenden, schärferen Gesetze zur Unterbindung illegaler Straßenrennen häufigere Kontrollen dieser Art ankündigt.

Ins Netz gegangen sind der Polizei an den drei Tagen auch beeinträchtigte Lenker. Drei Führerscheine mussten wegen Alkohols am Steuer abgegeben werden, drei wegen Drogenbeeinträchtigung. Insgesamt wurden 187 Anzeigen erstattet und 36 Organmandate verteilt.