Die Florianijünger sind sauer: Sie wurden am vergangenen Samstag, 15. September, zu einem Einsatz gerufen, der sie letztendlich selbst betraf ...

Kommandant Martin Knapp wurde alarmiert, weil sich auf der Donau in Höhe der St. Georgs-Brücke in Ufernähe das Rettungsboot der Feuerwehr Theiß befinden solle. Sofort war ersichtlich, dass beim Rettungsboot der Theißer Feuerwehr der Motor fehlte. Mithilfe der Feuerwehr Hollenburg wurde es wieder in den Hafen geschleppt und von der Polizei untersucht.

Der Sachschaden ist enorm: Es fehlt nicht nur der Motor, ein 40 PS starker, grauer Motor der Marke Yamaha, sondern es sind auch alle Leitungen, die zum Motor führen, brutal durchtrennt worden. Der Schaden beträgt daher rund 20.000 Euro! Weiters fehlen Werkzeug aus den Bootskisten, ein Benzintank und die Schiffspapiere. Die unbekannten Täter ließen das Boot nach ihrer schändlichen Tat abtreiben, worauf es sich am Fundort, 1,5 Kilometer stromabwärts, im Uferbewuchs verfing.

Kommandant Knapp: „Wir verwenden dieses Rettungsboot seit 2013, um Menschen aus der Donau zu retten. Sollte es in nächster Zeit zu einem Notfall kommen, müssen angrenzende Feuerwehren anrücken, die allerdings einen längeren Anfahrtsweg haben …“ Hinweise bitte an die Polizei Hadersdorf.