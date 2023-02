Liao Yiwu im April bei Eröffnung von "Literatur & Wein" in der Wachau

Zur Eröffnung ist der chinesische Autor Liao Yiwu im Literaturhaus NÖ in Krems zu Gast. Am 21. und 22. April findet jeweils eine "Lange Lesenacht" mit u.a. Juri Andruchowytsch, Thomas Sautner, Milena M. Flasar und Arno Geiger im Stift Göttweig statt. Zum Abschluss stehen in einer Matinee Texte zur Kindheit im Zentrum.

Yiwu wurde in der chinesischen Provinz Sichuan in prekären Verhältnissen geboren. Für sein Gedicht "Massaker" (1989), in dem er das Blutbad auf dem Tian'anmen-Platz in Peking anprangerte, wurde er vier Jahre lang inhaftiert und misshandelt. 2011 konnte er ausreisen. Der in Berlin lebende chinesische Autor und Dissident erhielt 2012 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. 2022 erschien sein Dokumentarroman "Wuhan" über die radikalen Corona-Maßnahmen des autoritär regierten Landes.

Am 21. April steht in der Artothek Niederösterreich in Krems Lyrik mit Robert Schindel, Sabine Gruber, Maarten Inghels, Ferdinand Schmatz und Raoul Schrott im Mittelpunkt. Musikalisch untermalt wird das Festivalprogramm von Wiener Blond, Ernst Molden & Der Nino aus Wien und vom Cellisten Christoph Stradner.

(Festival "Literatur & Wein", Stift Göttweig und Krems, 20.-23.4.2023, Info und Tickets: 02372/72884, www.literaturundwein.at)

