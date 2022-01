Euro trotz Problemen eine Erfolgsgeschichte, auch im Bezirk Krems

Gastwirt Otto Schindler Senior aus Brunn am Walde ist schon lange im Geschäft und erinnert sich noch mit etwas Schmunzeln an die Einführung des Euro vor 20 Jahren. „Positiv war definitiv, dass das Trinkgeld besser ausgefallen ist, weil viele Gäste aufgerundet haben.“

Bei einem Wechselkurs von fast 14 Schilling je Euro kam da schon einiges zusammen. „Außerdem mussten die Preise in der Anfangszeit exakt umgerechnet werden. Das Ergebnis waren Gerichte, die dann 8,54 Euro und ähnlich schräge Preise kosteten“, erzählt Schindler.

Was sagen die Fachleute der lokalen Banken angesichts des 20-jährigen Jubiläums? „Bei der Ausgabe der ersten Euro-Startpakete gab es einen regelrechten Ansturm“, blickt etwa Hansjörg Henneis, Direktor der Kremser Bank, zurück. Auch habe es anfänglich die Sorge vieler Österreicher gegeben, der Euro würde zu einem „Teuro“ werden, also deutliche Preissprünge mit sich bringen. „Einen Inflationsschub durch den Euro hat es aber nie gegeben, und heute ist er die zweitstärkste Währung der Welt.“ Weiters unterstreichen die Banker die Bedeutung des Euro für die österreichische Volkswirtschaft. „Österreich hat vom erweiterten Binnenmarkt profitiert, der Euro hat dadurch massiv zum heutigen Wohlstand beigetragen.“ Bei der Raiffeisen-Bank sieht man beim Euro die höhere Zahlungsmittelsicherheit, leichtere Preisvergleiche und einfachere Reisen als Vorteile. Bei der HypoNOE kommentiert man positiv, dass Geld- und Kapitalflüsse innerhalb der Eurozone schneller und einfacher geworden seien, dass die Erhaltung der Eurozone in den vergangenen Jahren jedoch „eine Herausforderung“ gewesen sei.

Euro stand auch schon knapp vor dem Abgrund

Zu erinnern ist an die Staatsschuldenkrise in Folge der Finanzkrise von 2008. Um das Ausscheiden überschuldeter Eurozonen-Staaten wie Griechenland oder Irland und damit das Zerbröseln des Euro zu verhindern, wurden milliardenschwere Euro-Rettungsschirme aufgestellt. Schließlich wurde mit dem Euro ein gemeinsamer Währungsraum ohne gemeinsame Fiskalpolitik geschaffen, was Henneis und Hager als „mutigen Schritt“ der damaligen Politiker sieht. Für die HypoNOE steht die „Vollendung eines einheitlichen Finanzsektors“ noch aus, jedoch sei der Beschluss des EU-Wiederaufbaufonds im Jahr 2020 ein Schritt in Richtung Fiskal- und Wirtschaftsunion gewesen. Eine „gemeinsame Leitplanke“ gab es ab den 1990er-Jahren sehr wohl, wie Henneis anmerkt: „Das waren und sind die Richtlinien des Maastricht-Vertrages.“ Dieser sieht unter anderem vor, dass kein EU-Staat eine höhere Verschuldung als 60 Prozent seiner Wirtschaftsleistung haben soll. Es bedarf keiner langen Recherche, um zu erkennen, dass diese Kriterien zigfach gebrochen wurden. „Die Maastricht-Kriterien müssen zukunftsfit gemacht werden“, betont Henneis. „Konkret heißt das, einen Rechtsrahmen für striktere Haushaltsdisziplin zu schaffen, der aber auch ausreichend Spielraum zur Schaffung einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft ermöglicht.“

Euro-Rettungsfonds, Sparpakete, drohende Staatsbankrotte und Währungskrise hin oder her: Für die Volksbank erklärt Vorstandsdirektor Rainer Kuhnle, dass der Euro Stärken und Schwächen habe, dass aber gerade für die EU-Südstaaten ohne Euro die Finanzkrise noch dramatischer Verlaufen wäre. „Natürlich“, erklärt er weiter, „geht manches alleine einfacher. Aber man braucht nur auf das Vereinigte Königreich zu blicken, um zu sehen, dass gemeinsam doch einiges einfacher geht.“

Euro soll einen digitalen Bruder bekommen

Ende 2021 wurden den 19 Eurozonen-Finanzministern von der EZB Grundfragen für die Schaffung eines „digitalen Euro“ vorgestellt . „So beliebt und spannend derzeit Crypto-Währungen auch sind, so wenig ist über die Vorteile einer Zentralbank-Digitalwährung bekannt. Wir gehen derzeit nicht davon aus, dass ein digitaler Euro – falls einer eingeführt werden sollte – eine wesentliche Veränderung bringen würde“, heißt es dazu bei der HypoNOE. Die Entwicklungen rund um den digitalen „Bruder“ des Euro sind noch vage, viele Grundfragen müssen noch geklärt werden. Bis Otto Normalverbraucher damit bezahlen wird können, werde es aber noch gut fünf Jahre dauern, so die EZB.