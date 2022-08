Gedenken an die große Flut in Zöbing

Werbung Kinoabende Anzeige Programm vom Mondscheinkino in Eggenburg

An die Flutwelle am Kamp, die am 8. August 2002 den Ort überschwemmte und unfassbare Schäden anrichtete, erinnerte am vergangenen Sonntag ein Weg-Gedenk-Gottesdienst, der von der Gemeinschaft der Langenloiser Pfarren organisiert und durchgeführt wurde.

Die Teilnehmer der Messe machten an verschiedenen Stationen im Ort (Marktplatz, Kirche, Kampbrücke ...) Halt, dabei wurde der damaligen Geschehnisse, der großen Hilfsaktion und der Folgen der Katastrophe gedacht. Bürgermeister Harald Leopold etwa berichtete über bereits abgeschlossene und noch geplante Hochwasserschutzprojekte.

Mit dabei waren Pfarr-, Gemeinde- und Feuerwehrvertreter, Bewohner aller Katastralorte ebenso wie Gäste aus Vorarlberg und Tirol, die sich damals intensiv an der Unterstützungsaktion beteiligt hatten.

