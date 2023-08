Brunner Gastwirt bereits in siebenter Generation aktiv

Das traditionsreiche Gasthaus am Fuße des „Brunner Berges“ öffnete seine Pforten bereits im Jahr 1787 - damals als herrschaftliches Wirtshaus des Grafen Joseph von Herberstein. Das Haus blieb bis ins Jahr 1812 im Besitz des Adelsgeschlechts aus der Oststeiermark, ehe es an Baron Joseph Michael von Ehrenfels überging. Die Familie Ehrenfels besaß damals die Schlösser Brunn am Wald, Lichtenau und Rastbach.

Urgroßvater war Gründer der FF und Bürgermeister

Im Jahr 1823 - also genau vor 200 Jahren - kam das Gasthaus schließlich in den Besitz der Familie Schindler, die es bis heute weiter betreibt. Erstinhaber waren Franz und Josepha Schindler. Die Eltern von Franz hatten vorab bereits ein Gasthaus in Lichtenau Nr. 15 betrieben. Ab 1851 führten Ignaz und Josepha, danach Ignaz und Franziska, Ludwig und Johanna sowie Otto und Hildegard den Gasthof. Ludwig Schindler - der Urgroßvater des heutigen Eigentümers Otto jun. Schindler - gründete im Jahr 1903 die FF Brunn am Wald und war von 1912 bis 1945, also von der K. und K. Monarchie bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, Bürgermeister der Kleingemeinde.

Karikaturengarten von den Wirten verwirklicht

Im Jahr 1978 übernahm Otto sen. mit Gattin Ruth den Familienbetrieb. In seiner Ära wurde die Idee für die Errichtung einer Parkanlage neben dem Gasthaus geboren, welche mit Kunst und Kultur ergänzt werden sollte. Sein Sohn Otto jun. trat 2009 in seine Fußstapfen und verwirklichte das Projekt: Der heute weit über die Region hinaus bekannte Karikaturengarten lockt jährlich unzählige Besucher an und ist Schauplatz vieler Veranstaltungen.

Zahlreiche prominente Gäste bewirtet

Die beiden Ottos durften in ihrer Ära zahlreiche prominente Gäste begrüßen und sie kulinarisch begeistern: So war nicht nur Erni Mangold, sondern auch Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll, Künstler Bruno Haberzettl, der Liedermacher Hansi Söllner und Musiker Hans Kreuzmayr, alias „Waterloo“, Gast im Wirtshaus beim Wasserschloss Brunn. Aber auch sportliche Größen, wie die Ex-Skirennläufer und Olympia-Sieger Petra Kronberger und Leonhard Stock sowie Fußballlegende Walter Schachner machten bereits Halt im Gasthof.

„A Bratl muaß auf da Speisekortn drauf sein!“

Otto jun. punktet bei seinen Gästen wie sein Vater mit regionaler Küche: So sind auf der Speisekarte neben dem Wiener Schnitzel auch Karpfengerichte, Waldviertler Knödel und der klassische Schweinsbraten zu finden - denn: „A gscheit's Bratl muaß einfach auf das Speisekortn drauf sein!“, so Otto sen. Legendär sind die vielen Maskenbälle, die im Laufe der letzten Jahrzehnte im Fasching „beim Schindler“ stattgefunden haben. Heute betreibt Otto jun. gemeinsam mit Gattin Andrea, die für die Büroarbeit zuständig ist, den Betrieb. Unterstützung kommt auch von den Töchtern Theresa und Magdalena, die manchmal bereits als Kellner im Einsatz sind.

Neuer Schankwein zur Jubiläumsfeier

Die Familie Schindler feiert das 200-Jahr-Jubiläum am Samstag, 5. August, mit Livemusik, Spanferkel, Bieranstich und der Präsentation des „Jubiläumströpferls“: Die Familie Schindler bezog ihren Schankwein fast 70 Jahre lang vom Weingut Sepp Leitner, das nun geschlossen wurde. Der neue Wein, das „Jubiläumströpferl“, stammt vom Weingut Hannes Reithmaier aus Gobelsburg.