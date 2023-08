Philipp Hochmair in Schiltern: „Werther!“ in den Erlebnisgärten

Der Romy-Preisträger, der mit seinen Programmen „Schiller Paraden Rave“ und „Jedermann reloaded“ den Wolkenturm in Grafenegg rockte, kommt am Freitag, 8. September (Beginn: 19.30 Uhr), wieder in den Bezirk Krems.

Auf dem Ego-Trip der deutschen Literatur

Die Kittenberger Erlebnisgärten sind der Schauplatz des Auftritts mit dem Goethe-Stoff. Philipp Hochmair und Regisseur Nicolas Stemann erzählen Werthers Geschichte unter Verwendung des Originaltextes aus einer zeitgenössischen und privaten Perspektive. Die Aufführung bewegt sich dabei zwischen Lesung, Monodrama und Performance und ist eine Einladung zum wohl berühmtesten Ego-Trip der deutschen Literatur.

„Werther!“ bereits seit 1997 auf Erfolgstour

Seit 1997 ist "Werther!" bereits auf Erfolgstour. Der jugendliche Geniestreich der beiden Theaterkünstler schaffte es vom Nürnberger Klassenzimmer bis ans Wiener Burgtheater, zu Auslandsgastspielen von Moskau bis Bogotá - und jetzt auch in die Gartenarena Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern. Mit Philipp Hochmair kommt ein Schauspieler nach Schiltern, der seit Jahren ein Publikumsmagnet auf den Theaterbühnen ist.

Philipp Hochmair - ein besonderer Schauspieler

2022 wurde der Mime als beliebtester Schauspieler Österreichs mit der Romy ausgezeichnet. Unvergesslich bleibt sein Auftritt im „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen im Jahr 2018. Mit seiner energiegeladenen Einmann-Performance „Jedermann Reloaded“ begeistert er regelmäßig das Publikum zusammen mit seiner Band „Elektrohand Gottes“. Kürzlich war er in der Rolle des Reinhard Heydrich im ORF und ZDF in „Die Wannseekonferenz“ zu sehen- seine bisher größte Herausforderung.

150.000 Gäste pro Jahr in Erlebnisgärten

Hochmair, der sein Schauspielstudium am Max-Reinhardt-Seminar in Wien sowie am Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique in Paris absolvierte, gehörte 2003 bis 2009 zum Burgtheater-Team und war 2009 bis 2016 Ensemblemitglied am Hamburger Thalia Theater. Die Gartenarena Reinhard Kittenbergers gilt als eine der schönsten Sommerbühnen des Landes und ist mit den Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois ein Anziehungspunkt für über 150.000 Besucher jährlich. In der Gartenarena findet Kunst und Kultur für alle Altersschichten statt.

Karten für „Werther!“ gibt es um 45,50 Euro im NÖN-Ticketshop (www.noen.at/ticketshop) und in den Kittenberger Erlebnisgärten.