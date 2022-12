Jubiläum und 2.700 Einsätze: Rotes Kreuz Gföhl zog Bilanz

Werbung

Die Jahresausklangsfeier der Gföhler Ortsstelle des Roten Kreuzes fand heuer im Gasthaus Hagmann in St. Leonhard am Hornerwald statt.

2.700 Einsätze, 120.000 Kilometer

Ortsstellenleiter Daniel Simlinger begrüßte zahlreiche Ehrengäste und präsentierte einen Jahresrückblick. Neben den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestandsjubiläum der Ortsstelle ging er auch auf das Einsatzgeschehen ein: Das Rotkreuz-Team aus Gföhl fuhr 2022 zu rund 2.700 Einsätzen und Transporten aus. Dabei wurden mit den zwei Einsatzfahrzeugen ca. 120.000 Kilometer zurückgelegt.

Gefährliche Reitterner Kreuzung

„Besonders prägend waren für mich heuer die vielen Reanimationen bei Einsätzen und die Unfälle auf der Reitterner Kreuzung auf der B 37“, so Simlinger. Tatsächlich ist das Unfallgeschehen auf dieser Kreuzung angestiegen: 2021 waren dort vier Fahrzeugen in Unfälle verwickelt, es wurden drei Personen verletzt. Heuer verunfallten auf der Kreuzung bisher acht Pkw, es gab sieben Verletzte.

Selbstschutz wird zum Thema

Der Ortsstellenleiter machte ebenso auf die gestiegene Zahl an Einsatzfahrten aufgrund von Psychosen und Zwangseinweisungen aufmerksam und appellierte dabei an den Selbstschutz der Rotkreuz-Mitglieder. Schwerpunkte gab es 2022 auch in der Aus- und Weiterbildung, der sehr regen Jugendarbeit und den organisierten Veranstaltungen.

Beste Wünsche für die Helfer

Simlinger bedankte sich bei Abschnittskommandant Ernst Feichtinger als Vertreter der Feuerwehr für die Einladung zu FF-Übungen. Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Markus Pöschl und Bürgermeisterin Eva Schachinger bedankten sich in ihren Wortmeldungen für das Engagement der Mitglieder und wünschten unisono, dass „jeder immer gesund vom Einsatz zurückkommen möge“.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.