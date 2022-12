2023 bei Lichtspielen Gföhl im Zeichen des Jubiläums

Werbung

Das Kino am Gföhler Bayerlandplatz wurde 1923 von Franz Karch und Franz Steiner errichtet. Letzterer stieg jedoch kurz vor Betriebsbeginn aus.

Saal bot Platz für 120 Besucher

Das Lichtspieltheater kann auf eine turbulente Geschichte und viele Gäste zurückblicken. Der bis heute nahezu unveränderte Kinosaal bot zu seiner Eröffnung Platz für 120 Besucher. Die Stummfilme der ersten Jahre wurden stets von zwei bis drei Musikern begleitet. Karch nahm damals einige Mühen für seine Kinobegeisterung in Kauf: Die Filme mussten entweder direkt aus Wien oder Krems mit dem Bus abgeholt werden.

Kinobetrieb als "Nebenberuf"

Nebenbei ging der Gründer weiterhin seinem Beruf nach – Karch war nämlich Maurer. 1932 hielt der Tonfilm Einzug in Gföhl, der in Folge vom Nazi-Regime für Propaganda missbraucht wurde. Auch während der russischen Besatzungszeit wurden Filme zensuriert. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eröffneten im näheren Umland zahlreiche Kinos – darunter in Rastenfeld, Ottenstein, Langenlois oder Gars.

Große Modernisierung 1963

Die meisten von ihnen schlossen aber schon nach wenigen Jahren wieder ihre Pforten. Nach dem Tod Franz Karchs übernahm Sohn Hermann mit seiner Ehefrau Angela den Betrieb. 1963 wurden die Projektapparate modernisiert und auf Cinemascope mit dem Bildformat von ungefähr 16:9 umgebaut.

Hochblüte in 1960er-Jahren

Es folgten die besten Jahre der Gföhler Lichtspiele: Donnerstags und samstags fand jeweils eine Vorstellung statt, an Sonn- und Feiertagen gab es sogar zwei. Bei Uraufführungen kam es vor, dass Streifen zwei Wochen lang durchgehend gezeigt wurden. Zu den größten Kassenschlagern zählten Filme mit Bruce Lee und Bud Spencer sowie die Winnetou-Streifen, „Doktor Schiwago“, „James Bond“-Folgen und die „Weiße Hai“-Reihe.

Einziges Landkino im Bezirk

Gegen Ende der 1970er-Jahre wurde die Geschäftslage schlechter. Trotzdem wurden 1988 neue Vorführapparate angeschafft, die anstatt der Kohlestäbe Xenonlicht verwendeten. Das Gföhler Kino war zu diesem Zeitpunkt das einzig verbliebene Landkino im Bezirk Krems. Angela Karch betrachtete den Betrieb damals schon „eher als Hobby“ denn als Geschäft. Ihr Gatte verstarb 1991.

2017 erfolgte Neubelebung

Die Frau führte das Kino bis zu ihrem eigenen Ableben 2011 weiter. Manuela Strauss, die in Wien berufstätige Tochter von Angela und Hermann Karch, hatte seit 1998 die Konzession fürs Gföhler Kino inne und belebte das Kino mit dem Verein „Lichtspiele Gföhl“ im Jahr 2017 neu. Zur Wiedereröffnung wurde der für den Auslands-Oscar nominierte Film „Revanche“ gespielt, der in der Region Gföhl-Jaidhof gedreht wurde.

Schauspieler in Gföhl zu Gast

Gemeinsam mit Lichtspiele Obmann Franz Holzer und Jochen Pulker begrüßt sie zu Premieren regelmäßig tolle Gäste persönlich: So wurden am Bayerlandplatz unter anderem Michael Ostrowski, Johannes Krisch, Andreas Vitásek und Hilde Dalik willkommen geheißen. Im Jubiläumsjahr 2023 wird jedes Monat ein Film aus einem anderen Jahrzehnt gezeigt. Karten für den Jubiläumsclub sind im Kino oder per Mail an info@lichtspiele-gfoehl.at erhältlich.

Das Programm 2023:

Sonntag, 8. Jänner 2023, 19.30 Uhr: „Cinema Paradiso“ (Italien, Frankreich, 1988); Regie: Giuseppe Tornatore; mit Philippe Noiret, Jacques Perrin, Antonella Attili

2023, 19.30 Uhr: „Cinema Paradiso“ (Italien, Frankreich, 1988); Regie: Giuseppe Tornatore; mit Philippe Noiret, Jacques Perrin, Antonella Attili Samstag, 4. Februar, 19.30 Uhr: „Der Mann mit den 1.000 Bräuten“ (USA, 1925); Regie: Buster Keaton; mit Buster Keaton, T. Roy Barnes

19.30 Uhr: „Der Mann mit den 1.000 Bräuten“ (USA, 1925); Regie: Buster Keaton; mit Buster Keaton, T. Roy Barnes Samstag, 4. März, 19.30 Uhr: „Ekstase“ (Tschechoslowakei, 1933); Regie: Gustav Machatý; mit Hedy Lamarr, Aribert Mog

19.30 Uhr: „Ekstase“ (Tschechoslowakei, 1933); Regie: Gustav Machatý; mit Hedy Lamarr, Aribert Mog Samstag, 1. April, 19.30 Uhr: „Citizen Kane“ (USA, 1941); Regie: Orson Welles; mit Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore

19.30 Uhr: „Citizen Kane“ (USA, 1941); Regie: Orson Welles; mit Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore Samstag, 6. Mai, 19.30 Uhr: „Die Bestie der Wildnis“ (USA, 1953); Regie: Charles Marquis Warren; mit Charlton Heston, Jack Palance

19.30 Uhr: „Die Bestie der Wildnis“ (USA, 1953); Regie: Charles Marquis Warren; mit Charlton Heston, Jack Palance Samstag, 3. Juni, 19.30 Uhr: „Das Narrenschiff“ (USA, 1965); Regie: Stanley Kramer; mit Oskar Werner, Simone Signoret, Vivien Leigh

19.30 Uhr: „Das Narrenschiff“ (USA, 1965); Regie: Stanley Kramer; mit Oskar Werner, Simone Signoret, Vivien Leigh Samstag, 1. Juli, 19.30 Uhr: „Le Mans“ (USA,1971); Regie: Lee H. Katzin; mit Steve McQueen, Siegfried Rauch, Elga Andersen

19.30 Uhr: „Le Mans“ (USA,1971); Regie: Lee H. Katzin; mit Steve McQueen, Siegfried Rauch, Elga Andersen Samstag, 5. August, 19.30 Uhr: „Der Profi“ (Frankreich, 1981); Regie: Georges Lautner; mit Jean-Paul Belmondo

19.30 Uhr: „Der Profi“ (Frankreich, 1981); Regie: Georges Lautner; mit Jean-Paul Belmondo Samstag, 2. September, 19.30 Uhr: „In den Straßen der Bronx“ (USA, 1993); Regie: Robert De Niro; mit Lillo Brancato, Robert De Niro

19.30 Uhr: „In den Straßen der Bronx“ (USA, 1993); Regie: Robert De Niro; mit Lillo Brancato, Robert De Niro Samstag, 7. Oktober, 19.30 Uhr: „Die Wutprobe“ (USA, 2003); Regie: Peter Segal; mit Jack Nicholson, Adam Sandler, Marisa Tomei

19.30 Uhr: „Die Wutprobe“ (USA, 2003); Regie: Peter Segal; mit Jack Nicholson, Adam Sandler, Marisa Tomei Samstag, 4. November, 19.30 Uhr: „Rush – Alles für den Sieg“ (UK, Deutschland, 2013); Regie: Ron Howard; mit Chris Hemsworth, Daniel Brühl

