Wachauer Volksfest schwimmt auf der „grünen Welle“

Die Veranstalter Claudia Altrichter und Erwin Goldfuss präsentierten bei einer Vorschau auf die Zeit vom 24. August bis zum 3. September Neuheiten.

Zertifiziertes „Green Event“ ist Ziel

So solle das Fest, bei dem man mit 120.000 Besuchern rechnet, zu einem zertifizierten „Green Event“ werden. Mit dem heimischen Recycling-Profi Brantner an Bord werde man für Mehrweggeschirr und gegen PET-Flaschen kämpfen. Auf dem Gelände im Stadtpark gebe es nur „Green Energy“, wassersparende WC-Anlagen und ein ausgeklügeltes Entsorgungssystem perfektionieren die Anstrengungen. Sogar das große Feuerwerk – heuer gibt es nur am ersten Samstag eines – sei, so Goldfuss, dank Erfüllung zahlreicher Umweltschutz-Auflagen ein in Österreich produziertes der Klasse „Green Line+“.

Qualitätsakzente werden gesetzt

Dass Qualitätsakzente gesetzt werden, betonte auch Altrichter: „Über 100 Aussteller – in den Bereichen Gastronomie und Schausteller – werden die Gäste erwarten.“ So fahren die Vergnügungsbetriebe Thurner mit ihrem gesamten Repertoire auf – vom Klassiker „Magic“ über das heftige „No Limit“ bis zum wiederbelebten „Tagada“. Mehrere Konzerte – „The Monroes“, „Ridin' Dudes“, ... – seien, so Altrichter, alleine schon ein gutes Argument für eine Dauerkarte (Vorverkauf: 23 Euro, Kinder: 13 Euro).

Weiterer neuer Partner des Festes ist die Winzer Krems. Unverändert dabei ist das Bundesheer (sowohl das Militärkommando NÖ als auch die 3. Jägerbrigade), u. a. mit Militärmusik und großer Geräteschau.