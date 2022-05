Spektakuläre Großübung: Waldbrand rund um Göttweig

Werbung Die Grünen Krems Anzeige Putin rechtes Netzwerk (reicht bis nach Österreich)

Waldbrand am Waxenberg! Das ist das Szenario einer Großübung am Samstag, 21. Mai, von 6.30 bis 15 Uhr. Ort des Geschehens ist das Gebiet rund um die Mammutbäume, Waxenberg bis hin zum Kohlgraben. Der Bruckweg sowie das beübte Waldgebiet werden an diesem Tag gesperrt.

Unterabschnittskommandant Christof Unfried gibt einen Ausblick: „Circa 400 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bundesheer, Polizei und Rotem Kreuz werden mit rund 40 Fahrzeugen und fünf Hubschraubern den Ernstfall üben.“

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bittet die Feuerwehr, Einsatzfahrzeuge nicht zu behindern und auch keine Spaziergänge im Waldgebiet zu unternehmen. Unfried dazu: „Wer uns dennoch zuschauen möchte, ist von der Südseite des Stiftes Göttweig und vom Predigtstuhl aus gerne dazu eingeladen.“ Ab 14 Uhr findet im Stift eine umfassende Leistungsschau der Feuerwehr statt. Auch für Verpflegung wird gesorgt.

Neuer Waldbrand-Pickup wird im Einsatz getestet

Bei der Großübung ist auch der neue Waldbrand-Pickup der „Hot Shots“-Einheit der Feuerwehr im Einsatz. Im Rahmen der Florianifestlichkeiten der Paudorfer Wehren im Hellerhof wurde das Fahrzeug gesegnet. Die Patenschaft übernahm das Stift Göttweig. Der Wirtschaftsdirektor des Stifts, Gerhard Grabner, verlieh dem Fahrzeug den Namen „Maria“.

Außerdem wurden neun Kameraden angelobt und sieben Mitglieder der FF-Jugend legten das Versprechen ab.

