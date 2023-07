Schafe „betreuen“ die Trockenrasen-Gebiete in der Wachau

Das Projekt Schafbeweidung der Trockenrasen ist auch heuer wieder angelaufen, und zwar intensiver als in den vergangenen zwei Jahren: Insgesamt 210 Schafe aus drei Schafbetrieben stehen derzeit auf den Naturschutzflächen in der Wachau als „Rasenpfleger“ im Einsatz.

Kärntner Brillenschafe in Dürnstein

Schon seit Mitte Juni leben 55 Kärntner Brillenschafe aus dem Betrieb Karner (St. Anton/Jessnitz) in Dürnstein, sie werden derzeit auf das Naturschutzgebiet Höhereck „überstellt“ und sollen dann noch bis August Trockenrasenflächen auf Kellerberg, Kuhberg und Ruinenberg abgrasen. Vergangene Woche hat Franz Reiterlehner seine Schafe wie im Vorjahr aus der Amstettner Gegend in die Wachau übersiedelt, 105 Brillenschafe beweiden die Terrassen in St. Michael.

Waldschafe in Spitz und Aggsbach

Im Einsatz auf dem Spitzer Zornberg, jetzt in Köfering (Gemeinde Aggsbach) und dann noch auf dem Buchberg stehen 50 Waldschafe von Schäfer Raffael Lehner aus Wolfenreith. „Heuer gibt es extrem viel Futter — sogar auf den Trockenrasen“, berichtet Projektleiter Hannes Seehofer, dass aufgrund der häufigen Niederschläge die Schafe im Gegensatz zum Vorjahr genug zum Abgrasen finden.

Insgesamt betreut der Verein Welterbegemeinden über 30 Naturschutzflächen in der Wachau. „Ohne die Unterstützung von einigen Anrainern und Winzern, die sich um Wasser und Stromversorgung kümmern, wäre die Schafbeweidung in der Wachau aber in dieser Form nicht möglich“, bedankt sich Seehofer bei den Helfern.

Die Finanzierung läuft über ein von EU und Land NÖ gefördertes Projekt im Rahmen der NÖ Schutzgebietsbetreuung.