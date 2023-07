25-Jährige zuckte aus Alkolenkerin trat Polizisten und attackierte Autos

Die 25-jährige Frau, die am 19. Juli wieder einmal durch ihre Aggressionen auffiel, ist bereits polizeibekannt. Foto: ShutterstockTeodor Lazarev (Symbolfoto)

M it 1,7 Promille im Blut zuckte eine schon lange polizeibekannte Kremserin (25) am Abend des 19. Juli wieder einmal aus. Sie musste sogar kurz in Haft genommen werden,

Durch Alkoholkonsum „schwer beeinträchtigt“ stieg die Frau gegen 23 Uhr in ein ausgeborgtes Auto und geriet prompt im Stadtteil Weinzierl in eine Polizeikontrolle. In der Polizeiinspektion „ausgezuckt“ Zum Alkotest wurde die Lenkerin zur Polizeiinspektion mitgenommen. Dort musste sie wegen des festgestellten Wertes ihren Führerschein abgeben. Schon in den Räumlichkeiten der PI Krems in der Rechten Kremszeile zuckte die Frau zum ersten Mal aus. Das brachte ihr eine Anzeige ein - sie durfte die Polizeidienststelle jedoch wenig später verlassen. Dafür, dass sie kurze Zeit später wieder mit den Beamten in Kontakt kommen würde, sorgte sie im Anschluss selbst. Wut an mehreren Autos ausgelassen Denn ihre Wut ließ sie auf dem Weg Richtung Spitalbrücke an mehreren geparkten Autos aus, auf die sie eintrat und -schlug. Passanten, die dies beobachtete, wählten den Notruf. Und wenig später wurde die 25-Jährige im Stadtteil Weinzierl wieder aufgegriffen. Zuerst schrie sie die einschreitenden Polizisten nur lautstark an, doch dann teilte sie auch Fußtritte gegen sie aus. Nach einer längeren Auseinandersetzung musste die renitente Kremserin gegen ihren heftigen Widerstand festgenommen werden. Mehrere Anzeigen gegen Aggressorin Vier Beamte waren im Einsatz, um sie zu bändigen und schließlich zu verhaften. Nach einer kurzen Zeit in Haft folgte die Freilassung der Frau. Sie wird auf freiem Fuß angezeigt und sich wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Sachbeschädigung verantworten müssen. Dabei hatte sie Glück. Denn nur weil bei ihren Attacken bei der Festnahme keine der im Einsatz stehenden Polizistinnen und Polizisten verletzt wurden, bleibt ihr in noch längerer Strafkatalog erspart.