Gespielt wird von 23. Juli bis 8. August "Die Fledermaus" von Johann Strauss. Und das laut Aussendung im gewohnten Ambiente vor der prachtvollen Kulisse des Schlosses Haindorf.

Auch in der Zusammensetzung des künstlerischen Teams wird es einige Novellierungen geben. So wird mit Nicole Claudia Weber erstmals eine Regisseurin inszenieren. Tscho Theissing gibt mit seinem Orchester "Wiener Theatermusiker" und mit einem Chor aus Studierenden der Musik-Universität Wien sein Debüt als musikalischer Leiter. Künstlerisch gibt Christoph Wagner-Trenkwitz in der Jubiläumssaison den Ton an. Er folgt auf Andreas Stoehr, der sich nach Auslaufen seines Vertrages Ende 2019 zurückgezogen hat.