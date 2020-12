Die Corona-Massentests in der Stadt Krems und im Bezirk Krems-Land sind am Sonntagabend mit erfreulichen Ergebnissen zu Ende gegangen. In der Stadt - getestet wurde in der Österreichhalle und in der Sporthalle - fielen lediglich 8 von 6.588 Tests positiv aus, was gerade einmal 0,12 Prozent aller Getesteten sind. Noch geringer war die Positivitätsrate in den Teststationen im Bezirk Krems-Land. Von 19.105 Tests haben nur 18 das Coronavirus. Das sind 0,09 Prozent.

Auch in den Nachbarbezirken gab es wenige positive Fälle. Im Bezirk Zwettl waren es insgesamt 22 von 12.728 getesteten Personen, im Bezirk Horn 5 von 10.914, im Bezirk Hollabrunn 27 von 18.359, im Bezirk Tulln 28 von 29.787, im Bezirk St. Pölten-Land 78 von 49.298 und im Bezirk Melk 46 von 22.867.

