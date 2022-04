Krems: Radler setzten ein Zeichen für saubere Mobilität

Werbung

Begleitet von der Polizei, ergriffen die klimaneutralen Verkehrsteilnehmer Besitz von den sonst nur den Autos vorbehaltenen Verkehrsflächen.

Schwachstellen erkundet

"Wir wollen mit unserer Parade ein kritisches Zeichen setzen und darauf aufmerksam machen, dass vom 2018 herausgegebenen Stadtentwicklungskonzept noch immer nicht alle Maßnahmen für einen reibungslosen Rad - und Fußverkehr umgesetzt wurden", erklärte Gerhard Hanel, Sprecher der Radlobby Krems. Dies sei die Motivation, sich gemeinsam mit Gleichgesinnten auf den Drahtesel zu schwingen und Schwachstellen des Stadtgebietes in Bezug auf den nicht motorisierten Verkehr zu erkunden.

Austausch nach der Fahrt

Mit dem Start am Dreifaltigkeitsplatz ging es los, die Route führte diesmal auch ins Kremstal und wie bei den ersten Auflagen auch nach Stein. Am Ziel im Kremser Stadtpark konnten die Teilnehmer sich nicht nur ausruhen, sondern auch ihre unterschiedlichen Wahrnehmungen der gemeinsamen Rundfahrt austauschen.

Es gibt noch viel zu tun ...

Genossen wurde jedenfalls von allen Teilnehmern die gemeinschaftliche Aktivität. Einig sind sich alle Radler in der Einschätzung, dass es in Krems noch viel zu tun gibt, um die Donaumetropole zu einer radfahrfreundlichen und damit auch in diesem Bereich zukunftsweisenden Stadt zu machen.

