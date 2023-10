Motivation stimmt: Krems soll „Fair-Trade-Gemeinde“ werden

Im Pfarrhof von Krems-St. Veit, wo vor 30 Jahren die Idee für den Weltladen (damals „Mandacaru“) geboren wurde, trafen sich die Helferinnen und Helfer zu einem bunten Jubiläumsfest.

Weltladen ist auch ein „Kind der Pfarre“

„Wir sind 30!“, gab Obfrau Gerlinde Hämmerle ihrer Freude schon bei der Begrüßung der Ehrengäste Ausdruck. Voller Dankbarkeit meinte sie: „Die ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben in den vergangenen 30 Jahren Unglaubliches geleistet!“ Der Weltladen sei auch ein „Kind dieser Pfarre“. Vor 30 Jahren sei hier die Idee für das Projekt geboren worden. „Und wir haben hier immer eine offene Tür gefunden.“

Pfarrer Richter: „Die Erde ist ein gemeinsames Haus!“

Pfarrer Franz Richter versprach, dass der Weltladen „auch in den nächsten 30 Jahren hier willkommen“ sei. „Für die kommenden fünf Jahre kann ich das sogar souverän zusagen.“ Richter spielte damit auf sein Alter an. Zuvor hatt er auch gemeint, Hämmerle und er seien „gemeinsam vier mal 30 Jahre alt“. Der Pfarrherr betonte, dass die Anliegen des Weltladens auch seine persönlichen seien. „Die Erde ist eine Kugel, und sie ist auch ein gemeinsames Haus mit sämtlichen Problemen und Möglichkeiten.“ Pfarrer Richter rief auch die Verdienste eines seiner Vorgänger in Erinnerung. „Er hat eine große Sicht der Dinge in die Pfarre gebracht“, meinte er in Anspielung auf dessen jahrelange Tätigkeit in der Republik Zentralafrika.

Wertvoller Beitrag zum Branchenmix in der Stadt

Wirtschaftskammer-Obmann Thomas Hagmann bezeichnete bei der Übergabe einer Jubiläumsurkunde den Weltladen als „wichtigen Punkt in der Stadt. Er trägt wesentlich zum Branchenmix in der Stadt Krems bei. Ich wüsste gar nicht, was die Stadt ohne Weltladen wäre!“ Den Dankesworten Hagmanns schloss sich Vizebürgermeister Florian Kamleitner an: „Ich hoffe, dass Sie nicht aufhören, für Fairness und Transparenz einzutreten.“ Darauf ging Obfrau Hämmerle gerne ein: „Wir werden dafür kämpfen, dass Krems eine ,faire Gemeinde' wird.“

Vision vom ausschließlich fairen Handel

„Ihr könnt auf das Erreichte stolz sein, und ihr habt die Welt ein Stück fairer gemacht“, stimmte Gerti Jaksch-Fliegenschnee von der Arbeitsgemeinschaft der Weltläden in die Lobesworte ein. Gerd Haslinger von der EZA (Entwicklungszusammenarbeit) freute sich über messbare Erfolge. Vor wenigen Jahren noch habe der Anteil des fair gehandelten Kaffees 0,3 Prozent der Gesamtmenge ausgemacht. Aktuell seien es immerhin zehn Prozent. „Krems war und ist immer eine Anlaufstelle für Partner aus dem Süden“, meinte er - und fügte einen visionären Gedanken hinzu: „Ich wünsche, dass es in 30 Jahren keine Weltläden mehr geben muss, wil alle nur mehr fair handeln!“

Weltladen ist auch politisches Bekenntnis

„Kunde im Weltladen zu sein, ist eine Notwendigkeit!“ Als begeisterter Stammkunde im Laden in der Margarethenstraße outete sich Stadtrat Helmut Mayer. „Das hat einen ganz einfachen ideologischen Grund. Dem armen Süden zu helfen, ist für mich eine Verpflichtung - und außerdem haben die Waren eine hervorragende Qualität.“ Damit sprach er auch Hämmerle aus dem Herzen. Sie hatte zuvor gemeint, der Weltladen sei „nicht nur ein Geschäft, sondern auch eine politische Bewegung. Denn wir wollen Veränderung in der Welt.“

Amateurmodels beeindruckte bei Modeschau

Eine Hundertschaft von Gästen und Wegbegleitern genossen bei der Feier fair gehandelte Köstlichkeiten aus verschiedener Herren Länder. Sie fanden auch Gefallen an den stimmkräftigen Darbietungen der Mitglieder der „CHORyphäen“ und später die Instrumentalmusik des Quintetts „Die Harmlosen“. Im Mittelpunkt des Jubiläumsfestes aber stand die Modeschau mit Kleidung aus dem Weltladen. Amateurmodels präsentierten dabei sehr sympathisch die Farben des Herbstes und des kommenden Winters.