Wissen und Geschick bei Wasserjugendspielen gefordert

34 Schulklassen nahmen an der „Jubiläumsveranstaltung“ teil. Landesweit konnte man mit den heurigen Bewerben bereits über 200.000 Schüler für diese Veranstaltung begeistern.

Wissen und Geschicklichkeit gefragt

Neben Erste-Hilfe Grundwissen, dem Wissen um Zahlen, Daten und Fakten rund um das Thema Wasser, dem Erkennen diverser Fischarten und Tiere im und am Wasser sowie dem theologischen Wissen zum Thema Wasser durften sich die Schüler auch an zwei gefinkelten Geschicklichkeitsstationen messen. Gegründet war der Bezirkswettkampf, in dem die Schulklassen der 7. Schulstufe diverse Stationen rund um das Element Wasser zu bewältigen haben, in Weißenkirchen. Seit einigen Jahren finden die Wasserjugendspiele in Krems an der Donau statt.

PTS-Schüler aus Grafenegg als Betreuer

Doch nicht nur die teilnehmenden Schüler der 7. Schulstufen hatten die Möglichkeit, sich zu beweisen, sondern auch die baldigen Absolventen der Polytechnischen Schule (PTS) Grafenegg. Denn die neue Bezirksleiterin des Österreichischen Jugendrotkreuzes, Victoria Schatz, hatte PTS-Schüler engagiert, um die teilnehmenden Klassen sicher von Station zu Station als Guides (sogenannte „Buddies“) zu begleiten und gab ihnen die Möglichkeit, in die Abläufe, die hinter einer solchen Großveranstaltung stecken, hineinzublicken.

ASO Krems und NMS Gföhl siegreich

Das Team hinter dieser Veranstaltung wurde heuer aus Lehrern der verschiedenen Schulen, Freiwilligen des Österreichischen Roten Kreuzes, Bezirksstelle Krems/Donau, ehrenamtlichen Helfern und seit heuer auch Mitgliedern der „Fridays for Future“-Bewegung zusammengestellt. Den Sieg im diesjährigen Bewerb trugen im Bezirk Krems die Schüler der 3b-Klasse der NMS Gföhl davon. Im Bereich der Stadt Krems waren die Vertreter der Allgemeinen Sonderschule (ASO) Krems die Besten.

Sponsoren sorgten für attraktive Preise

Neben dem tollen Team, das selbst am letzten Tag noch bei strömenden Regen standhaft an Ort und Stelle die Stationen besetzte, freute sich die Bezirkskoordinatorin auch über zahlreiche Sponsoren. So gab es dieses Jahr dank dieser Unterstützer wieder zahlreiche Gewinne, darunter eine Schifffahrt der Firma Brandner, einen Tageseintritt in die Kittenberger Erlebnisgärten, einen Eintritt in das Schifffahrtsmuseum Spitz, Tickets für den Bahnengolfclub Krems-Wachau sowie Freibad- und Eislaufplatzgutscheine in Krems. Die Pokale für die ersten Plätze wurden von der Kremser Bank zur Verfügung gestellt.