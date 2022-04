Krems: Kastner-Abholmarkt war Vorbild für weitere Standorte

Werbung

Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten trafen sich zur Jubiläumsfeier am Kastner-Standort in Krems-Weinzierl, um das 35-jährige Bestehen des hiesigen Abholmarktes zu feiern.

Schmankerl zum "Geburtstagsfest"

Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten des Lebensmittel-Großhändlers wurde stolz in die Vergangenheit und voller Tatendrang in die Zukunft geblickt, aber vor allem auch der Moment genossen. Zahlreiche Lieferanten boten Verkostungen, Kastner-Fachberater Marko Wöber verwöhnte mit einer Weindegustation, und knusprige Grillhendl gab es obendrein. Der Kremser Stadtrat Albert Kiesling, Holger Lang-Zmeck und Jürgen Kreibich von der Wirtschaftskammer Niederösterreich sowie Horst Berger vom Stadtmarketing Krems überbrachten Glückwünsche.

Erfolgsgeschichte begann 1987

Das Jahr 1987 markiert den Beginn einer Erfolgsgeschichte: Der Waldviertler Lebensmittelgroßhändler Kastner steigt in den Gastronomiegroßhandel ein und versorgt fortan Seite an Seite mit der Josef Stebel GmbH Gastronomen in den Gebieten Krems, Wachau, St. Pölten, Stockerau und Tulln. Höchste Servicequalität und eine besondere Weinkompetenz, aber auch erfolgreiche Zusammenarbeit zweier Familienunternehmen bewähren sich in der Folge optimal.

Modell für viele weitere Märkte

Wolfgang Siller, welcher weit über die Kremser Stadtgrenzen für seine unternehmerische Handschlagqualität bekannt wurde, baute den Standort ab 1987 gemeinsam mit Kastner auf und agierte als Standortleiter. Der Abholmarkt in Krems diente in der Folge als Vorlage für die nächsten sechs Standorte in Zwettl, Eisenstadt, Amstetten, Wien-Nord, Jennersdorf und Wien-Süd. 2014 wurde der Standort modernisiert und das neue Abholmarkt-Konzept umgesetzt. 2018 ging Siller in Pension und übergab Marcus Walter das Zepter. Der Standort Krems wurde zu 100 Prozent von der Kastner-Gruppe übernommen.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.