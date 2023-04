Kremser Shoppingcenter Mariandl blickt auf Rekordjahr zurück

2022 gilt als das Jahr mit der bisher erfolgreichsten Entwicklung seit Eröffnung des SES-Shopping-Centers Mariandl im Jahr 2014. So viele Menschen wie nie genossen das Angebot des Hauses.

Umsatzplus betrug 12,8 Prozent

Die Menschen in Krems und Umgebung schätzen die angenehme Shopping-Atmosphäre, die zahlreichen Services sowie den punktgenauen Angebotsmix mehr als je zuvor. Das zeigt der Brutto-Umsatz von 40 Millionen Euro, was gegenüber dem vorangegangenen Jahr ein Plus von 12,8 Prozent bedeutet. Über 20 Shops und Gastronomiebetriebe erwarten die Kunden. Seit dem Vorjahr ist die Photovoltaikanlage am Dach, mit der umweltfreundlicher Sonnenstrom erzeugt wird.

Nachhaltigkeit ist wichtiges Thema

Nachhaltigkeit wird im Mariandl groß geschrieben: Seit Juni 2022 produziert die hauseigene 266-kWp-Photovoltaikanlage am Dach Sonnenstrom. Bis Dezember wurden über 130.000 kWh erzeugt, die zu rund 90 Prozent im eigenen Haus genützt werden. Weiters wurde 2022 der Austausch auf LED-Beleuchtung aktiv vorangetrieben. „Wir sind ein regionales Center, das nachhaltig agiert“, unterstreicht Center-Managerin Marie-Theres Skribanowitz. „Es macht mich stolz, dass 2022 als bisher erfolgreichstes Jahr eingeht und die Menschen so gern wie noch nie Zeit im Mariandl verbringen.“

Enge Verbundenheit mit der Region

Im September eröffnete direkt vor dem Einkaufszentrum die öffentliche Nextbike-Leihfahrrad-Station. Somit baut das Center alternative Mobilitätsangebote für die Kunden aus und leistet so einen Beitrag zur Verkehrswende. „Service steht in unserer Philosophie ganz oben“, erklärt Skribanowitz. „Wir sind dank unserer Nextbike-Station innerhalb der Stadt Krems für manche jetzt noch schneller erreichbar.“ Enge Verbundenheit mit den Menschen in Krems und der umliegenden Region zeigt sich auch in zahlreichen Veranstaltungen und Kooperationen. 2022 war die Mall erstmals Partner des „Ferienspiels Krems“.

SES-Gruppe in NÖ mit drei EKZs aktiv

In Niederösterreich betreibt SES Spar European Shopping Centers neben dem Mariandl in Krems auch den Fischapark Wiener Neustadt sowie 20 Prozent der Westfield Shopping City Süd (SCS). Sie sind beliebte Treffpunkte in ihrer Region, Betriebsstätte für rund 170 Shops, Gastronomie oder Dienstleistungsbetriebe und Arbeitsplatz für über 1.500 Menschen in Niederösterreich. Die Shops aller drei Standorte erwirtschafteten 2022 einen Gesamtumsatz von über 315 Millionen Euro.

