Rohrendorf: "Friedensspender" bei Herbstfest gesegnet

Große Freude teilten alle rund 400 Besucher des Herbstfestes der Weinkellerei Lenz Moser in Rohrendorf. Nach zwei Jahren konnte eine der größten Weintaufen des Landes endlich wieder stattfinden.

Herzlicher Empfang für die Gäste

Mit heißen Maroni und köstlicher Kürbiscremesuppe wurden die Gäste des Festes im Hof der Weinkellerei bei schmissigen Weisen der Weinlandkapelle Rohrendorf empfangen, ehe es zur Feier in die große Halle ging. Rainer Pariasek führte dort gekonnt durch den Abend, zu dem Walter Holzner, Vorstand der VOG-Gruppe (eines der zwölf Unternehmen der in Linz beheimateten VOG ist die Weinkellerei Lenz Moser, Anm.), Partner, Freunde und Mitarbeiter begrüßte.

Stürmische See gut überwunden

Holzner dankte vor allem dem "Team der Matrosen", die das Schiff des Unternehmens durch schwere Stürme der Pandemie geführt habe. Auch Chef-Önologe Michael Rethaller blickte auf "ein wegen der Witterung teilweise schwieriges Jahr" im Weinbau zurück und schloss sich dem Lob an die Kollegenschaft an: "Die Mitarbeiter sind das Herz der Kellerei Lenz Moser!" An den für die Firma namensgebenden Hochkultur-Pionier erinnerte Weinpate Karl Wilfing in seinen Worten: "Was der Mateschitz für das Zuckerlwasser war, war Lenz Moser für den Weinbau."

Winzer mit dem Weinjahr zufrieden

Wilfing lobte den Verbindung von Tradition und Moderne, die den Winzern hervorragend gelinge. Erfreulich positive Nachrichten überbrachte Landwirtschaftskammerpräsident Johannes Schmuckenschlager. Auf die Frage "Wie geht's dem Weinbau?" meinte er spontan: "Es geht uns gut. Sowohl Menge als auch Qualität sind heuer sehr zufriedenstellend." Seine Überlegung: Wilfing könnte auch als Chef einer Weinpartei Erfolg haben, jedenfalls mehr als die bereits bestehende Bierpartei ...

Friedens-Sehnsucht brachte Namen

"Nimmst du täglich einen Tropfen, wird dein Herz stets freudig klopfen!" Mit witzigen Sprüchen und Anekdoten zum Thema Wein und Alkohol erfreute einer Tradition folgend Abt Georg Wilfinger - wie Wilfing ein Weinviertler! - vom Stift Melk, der den Segen für den Jungwein erbat. Erst danach verriet der Landtagspräsident den Namen des Täuflings, der mit Blick auf den russischen Überfall auf die Ukraine und die Hoffnung auf eine Rückkehr des Friedens in Europa den Namen "Friedensspender" tragen wird.

Großzügige Unterstützung durch Spenden

Eine 2.000-Euro-Spende gingen noch direkt beim Fest an die Aktion Auro Danubia, mit der das Stift Melk in Rumänien hilft. Generalstabschef Rudolf Striedinger (er ist Schirmherr und Unterstützer der Aktion) und Abt Georg Wilfinger nahmen einen symbolischen Scheck entgegen. Weitere 5.000 Euro gehen heuer im Rahmen von Licht ins Dunkel an das Institut Hartheim (Kompetenzzentrum für die Betreuung und Begleitung von Menschen mit kognitiver und mehrfacher Beeinträchtigung) in Alkoven, OÖ.

400 Martinigansln und ein Feuerwerk

Musikalisch begleiteten das Trio Wien und Wolfgang Friedrichs New Orleans Dixielandband die Feier. Harald Schindleggers Team von Harry's Gastrotainment war für das Gansl verantwortlich, das den Herbstfest-Gästen von charmanten Schülerinnen der HLF Krems serviert wurde. Pyrotechnik-Freunde kamen beim großen Feuerwerk am späteren Abend voll auf ihre Rechnung. Und bei der Verkostung der zahlreichen Köstlichkeiten aus dem Lenz-Moser-Keller hielten einige sogar bis zum Morgengrauen in geselliger Runde durch.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.