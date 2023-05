Andreas Babler von Genossen wie ein Star gefeiert

Der in der internen Wahl für den Parteivorsitz der Sozialdemokraten werbende Andreas Babler wirkte als Magnet. Rund 400 Gäste zählte der Frühschoppen im Anschluss an den Marsch durch das ehemalige Arbeiterviertel der Bezirkshauptstadt.

„Wir müssen weg vom Bittstellertum!“

Seitens der Bezirks-SPÖ waren Christian Schuh und seine Stellvertreterin Eva Hollerer mit dabei. Aber auch Stadtchef Reinhard Resch verfolgte die Rede des SPÖ-Hoffnungsträgers. Dieser enttäuschte seine Anhänger nicht. In einer sehr emotionalen Rede forderte Babler, dass man „weg vom Bittstellertum“ kommen müsse. Babler, der in manchen Bereichen „modernes Sklaventum“ ortete, forderte Rechte für die Arbeitenden, die Frauen und die Kinder ein, vergaß aber auch das aktuelle Thema Erderwärmung nicht als für die Sozialdemokraten wichtigen Bereich zu markieren.

Klares Bekenntnis zu „Reichensteuer“

Seine Brandrede wurde viele Male durch spontanen Applaus der anwesenden unterbrochen. „Wir holen uns Stück für Stück zurück“, versprach der Gast aus Traiskirchen, für wenigstens einen kleinen Teil der gesteigerten Erträge durch Produktionssteigerungen und Fortschritte wie Digitalisierung für die Menschen zu erkämpfen. „Wir müssen als Sozialdemokraten wieder eine Politik aus der Perspektive der arbeitenden Menschen machen!", forderte Babler, um auch den Finger in aktuelle Wunden wie Notstände in Medizin und Pflege zu legen. Klar legte er sich auf die Forderung nach einer „Reichensteuer" fest, denn es gelte, „unmoralische Vermögenszuwächse“ auszugleichen.

Schelte des Bezirkschefs für „die Medien“

In seiner Begrüßung hatte SPÖ-Bezirksvorsitzender Christian Schuh zuvor an die bevorstehende „Entscheidung über die Ausrichtung der Sozialdemokratie“ erinnert. „Eine geeinte Sozialdemokratie ist wichtig, damit wir wieder Wahlen gewinnen können.“ Auch er hatte sich ungewohnt angriffig gezeigt: „Aus der rechten Hosentasche ziehen sie dir jedes Monat 500 Euro heraus, und dann bekommst du einmal im Jahr 150 Euro in die linke Hosentasche hineingesteckt.“ Am Ende des offiziellen Teils, nach der Rede Bablers, setzte er nach und beschuldigte „die Medien“ und andere aus SPÖ-Sicht Außenstehende, für die Zerwürfnisse in der Partei verantwortlich zu sein.

Regelrechter Hype um Andreas Babler

Nach seiner Rede konnte sich Babler eines regelrechten Hypes kaum erwehren. Zahlreichen Bitten um Selfies und Autogrammen sowie persönlichen Gesprächen kam er nach, ehe er sich in Richtung seiner Heimatstadt Traiskirchen zum nächsten 1.-Mai-Termin begab. Die Werkskapelle spielte im Anschluss einen Frühschoppen. Für ein buntes Programm für die kleinen Gäste sorgten die Kinderfreunde in der für das Fest gesperrten Hofrat-Erben-Straße.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.