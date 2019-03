Familie, Freunde und Partner

Eine illustre 420-köpfige Gästeschar füllte die Alte Scheune im Areal des Schlosses Grafenegg, als Harry am 23. März genau an seinem 55er zur Party einlud. Neben vielen Freunden und seiner Familie, darunter Partnerin Manuela Leoni – deren Jugendprojekt „Parkour- und Freerunningpark“ Mitterau sich über massive Unterstützung freuen darf – und Schwester Evelyn Kopp waren eine große Zahl an Personen des öffentlichen Lebens sowie zahlreiche persönliche Freunde der Einladung gefolgt.

"Permanent unter Strom"

„Harry steht permanent unter Strom und hat eine Triebkraft, die sich manches Flugzeug wünschen würde!“, meinte Entertainer Sascha Rier, der den offiziellen Teil kurzweilig moderierte. Dabei holte der Gastgeber knapp 20 seiner rund 130 Mitarbeiter stellvertretend auf die Bühne, um ihnen zu danken.

Alles begann mit dem "Mampf"

Die Gäste erfuhren, dass – im Gegensatz zum Ruf, den Harry genießt – nicht alles, was er in Angriff nimmt, gelingt. „Dass ich mit dem Lokal ,Mampf‘, angefangen habe, daran war Halil Ersoy schuld“, scherzte er. „Weil er hatte damals die erste Pizzeria in Krems, aber seine Pizzen haben mir nicht geschmeckt.“

Kremser Wappenplakette in Gold

Damit, dass er „Freude habe, wenn es anderen Menschen besser geht“, begründete das Geburtstagskind sein vielfältiges karitatives Engagement. Dafür und für seinen über 30-jährigen wirtschaftlichen Erfolgsrun erhielt er aus den Händen des Kremser Bürgermeisters Reinhard Resch und seiner zwei Vizes Eva Hollerer und Erwin Krammer die Goldene Wappenplakette mit Lorbeer. Donau-Touristiker Gerd Schröder und Kammerobmann Thomas Hagmann überbrachten die Große Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer NÖ.

Staunen über Darbietungen

Den kurzweiligen Abend gestalteten Saxophonist Benjamin „SaxoBen“ Führer und DJ Tobias Kretschmer musikalisch, die Artisten Alexander Schneller, Josy Casselli und Eddy Carello mit sehenswerten Einlagen sowie Harrys Team mit einem kulinarischen Feuerwerk, das keine Wünsche offen ließ.

Freude über illustre Gästeschar

Unter anderem erlebten das gemütliche Fest mit: Volksbank-NÖ-Chef Rainer Kuhnle an der Spitze einer Riege von Bankern, ORF-Sportredakteur Rainer Pariasek, Theaterfest-NÖ-Vorsitzender Werner Auer und Grafenegg-Bürgermeister Anton Pfeifer. Ebenso gesehen waren Gastronomen wie Christian Thiery vom Schlosshotel Dürnstein, Astrid Klinglhuber-Berger, Topwinzer wie Meinhard Forstreiter und Leopold Müller.

Unternehmer in reicher Zahl

Dürnsteins Laberl-Bäckerin Barbara Schmidl war genauso mit dabei wie Mauterns Stadtpfarrer P. Clemens Reischl. Ebenfalls in der Alten Scheune am Feiern waren die Autohaus-Chefs Peter und Paul Birngruber (VW), Jürgen Auer (BMW), die Werbe-Fachleute Erwin Goldfuss (LWMedia), Wolfgang Übl (Cayenne) und Sebastian Streibel (Ideenladen). Letzterer hatte für die innovative Einladung in Form eines ausklappbaren Folders gesorgt.

Mit Sportlern und Sponsoren

Ebenfalls gesehen: Handball-Obmann Josef Nussbaum, der nach der verlorenen Partie gegen Westwien mit Sponsor (und Haarverpflanzer) Karl Moser sowie Goalie Michal Shejbal nach Grafenegg kam. Winzer Krems-Geschäftsführer Franz Ehrenleitner genoss Stimmung und Kulinarik wie der Langenloiser Ex-Stadtchef Hubert Meisl, Baulöwe Alfred Schubrig, Architekt Friedrich Göbl, die Kremser Raiffeisenbanker Herbert Buchinger und Reinhard Springinsfeld, ...