„Welt positiv verändern“: Kremser Kiwanis zeigen Beharrlichkeit

Mit knapp 150 Gästen wurde das Fest im Hofbräu am Steinertor feierlich begangen. Für einen charmanten Empfang der Gäste sorgten die Kinder und Jugendlichen des Trachten- und Heimatvereins Krems-Stein mit Obfrau Isabel Istvan, die mit Tänzen erfreuten.

Viele besondere Gäste beim Fest

Präsident Karl Klein, sein wichtigster Helfer im Hintergrund, Markus Grafeneder, und Moderatorin Judith Bauer freuten sich mit dem ganzen Team über besondere Gäste. Unter diesen waren überregionale Vertreter der Kiwanis – an der Spitze Österreich-Governor Franz Nagelseder und die NÖ-Nord-Chefin Petra Theuretsbacher sowie Past-Europa-Präsident Sepp Schachermayer –, und Vertreter aus der Politik.

Besonders erfreulich: Es geht weiter!

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister überbrachte die Grüße des Landes und meinte: „Wir wissen, was wir an Ihnen haben. Seit 50 Jahren bündeln Sie Hilfe – und es ist erfreulich, dass es weitergeht!“ Als Gratulanten seitens der Stadt dabei waren Vizebürgermeister Florian Kamleitner und Stadtrat Peter Molnar. Zur Feier des „goldenen Jubiläums“, wie Nagelseder in Anlehnung an eine Goldhochzeit meinte, freute er sich, dass noch drei Männer aus dem Gründungsjahr dabei waren.

Erinnerungen an harte Anfangsjahre

„Außenminister“ Anton Raßmann – er zeichnete für die Gründung weiterer Clubs verantwortlich –, „Mister Glühweinstand“ Helmut Amerling und nicht zuletzt Gründungspräsident Hans Mühleder erhielten Ehrenurkunden. Letzterer zeigte sich gerührt und erinnerte an den Beginn im Jahr 1973. „Was wollen denn diese ,Indianer' da?“, hätten viele mit dem Namen nichts anfangen können. Der KC Krems renovierte dann den Stadtpark-Pavillon – und musste für die Zeit der Arbeiten Miete an die Stadt zahlen! Mühleder: „Das Geld haben wir dann aber zurückbekommen.“

Freunde aus ganz Österreich zu Gast

Dem Kiwanier-Motto „Saving the children of the world“ ist auch der IT-Fachmann des Clubs, Herbert Egger – seit 49 Jahren! –, eng verbunden. Grußadressen und Geschenke von Kiwaniern aus ganz Österreich erfreuten ebenso wie die der heimischen Serviceclubs – Gertraud Mayer (Soroptimistinnen), Günter Wimmer (Lions), Sandra Burger (Rotary) –, mit denen es enge Zusammenarbeit gibt. Mit einem Blumenstrauß bedankte sich Klein bei seiner enorm aktiven Charity-Referentin Inge Zauchinger.

Viele Mitglieder sind „abwartend aktiv“

Präsident Karl Klein nützte den Abend, um auch einige nachdenkliche Worte zu sprechen. „Wir werden unsere bestehenden Ziele nicht ändern, vielleicht aber unsere Clubstrukturen.“ So seien viele Mitglieder „abwartend aktiv“, die Anwesenheit bei Meetings sei nicht von oberster Bedeutung. Er plädierte für eine Öffnung und stellte fest: „Es ist für unseren Erfolg auch wichtig, wie wir gesehen werden!“ Ein Bieranstich krönte das Fest, das Cornelia Pesendorfer (Oboe) mit Martin (Keyboard) und Emily Ptak (Gesang) musikalisch gefällig begleiteten.

Vollbild Mehr aus Krems 50 Jahre Kiwanis C... „Welt positiv verändern": Kremser Kiwanis zeigen Beharrlichkeit Bezirk Krems Drogensüchtiger (18) bestahl sogar eine Sehbehinderte im Zug Im Hornerwald gest... Gefälschte Kennzeichen: Polizei entdeckte illegale Tour Mehr Top-Stories IV-Konjunkturbarom... Energie zu teuer: NÖ-Industrie fehlen Aufträge Neuerung Zentrale Bewerbungsplattform für Lehrer gestartet Start der Periode Erste Landtagssitzung bringt einige Neuerungen

