51-jähriger drehte durch: Bombenalarm im Klinikum Krems

Ein 51-jähriger aus der Stadtgemeinde Langenlois, der sich im Kremser Spital in stationärer Behandlung befand, löste am Sonntagnachmittag einen Polizei-Einsatz aus.

Attacke auf Frau im Rollstuhl

Zuerst fiel der Mann auf, weil er versuchte, eine Frau im Rollstuhl über die Stiegen direkt vor der Eingangshalle hinunterzustoßen. Nur das beherzte Eingreifen einer Diplom-Gesundheits- und Krankenschwester konnte diese Tat verhindern. Diese rief auch die Polizei.

Mann wollte Fahrzeuge anhalten

Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung verhielt sich der Patient extrem aggressiv. Ein Gespräch mit ihm war unmöglich. Als er schießlich an der Portierloge vorbei auf den Mitterweg lief und dort versuchte, Fahrzeuge anzuhalten, mussten die Beamten eingreifen. Sie brachten ihn ins Spitalsgelände zurück.

Bombendrohung ausgesprochen

Nachdem es dem aggressiven Mann gelungen war, sich loszureißen, ging er neuerlich auf die Frau im Rollstuhl los und wollte sie würgen. Erneut musste die Polizei eingreifen und den Täter mit Handschellen außer Gefecht setzen. Dann nahm der Fall noch eine dramatische Wendung. Denn plötzlich deutete der Festgenommene an, dass im Spital eine Bombe hochgehen könnte.

Anspielung auf Attentat 1972

"Wenn ihr das Spital rechtzeitig räumt, muss niemand sterben", gab er einen Hinweis auf eine Bombe im 6. Stock (Interne Abteilung) des Hauses. Seine "Warnung" untermauerte er durch den Hinweis auf das Bombenattentat der Terrororganisation "Schwarzer September" bei den Olympischen Spielen in München am 5. September 1972, also fast auf den Tag genau vor 50 Jahren.

Keine Bombe gefunden

In der Folge kam es zu einem Großeinsatz der Polizei, bei dem das achte Geschoß des Hauses durchkämmt wurde. Doch zum Glück stellte sich der Hinweis letztlich als Bluff heraus. Es wurde keine Bombe gefunden. Die drohende Evakuierung des Spitals konnte abgewendet werden.

