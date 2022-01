60 Impfzwang-Gegner auf Marsch durch Stadt Krems

Rund 20 Personen hatte man zur als "Spaziergang" angemeldeten Demo gegen den Impfzwang erwartet. Rund 60 kamen am Nachmittag des Montags, 24. Jänner, zum Treffpunkt beim Springbrunnen im Stadtpark.

"Recht auf Selbstbestimmung"

Anstelle der Organisatorin des Protest-Marsches, der Kremser Pensionistin Angela Menczik, wandte sich zu Beginn Ulrike Weidinger an die Demo-Teilnehmer. Die Bergernerin, die bereits als Organisatorin der vorjährigen Demos gegen Maskenzwang in Erscheinung getreten war, erklärte ihr Motiv, an der Demo teilzunehmen, mit dem Recht auf Selbstbestimmung über ihren Körper.

Polizei stellte starkes Aufgebot

Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Siegfried Senk appellierte an die Teilnehmer am Marsch, Masken zu tragen. Die Exekutive werde auf die Sicherheit der Aktivisten achten. Weil sich die Polizei nicht durch eine überraschend hohe Anzahl an Demonstranten überraschen lassen wollte, hatte man ein starkes, rund 40 Beamte umfassendes Aufgebot abgestellt, um die Spaziergänger zu begleiten. Weitere Beamte sicherten die Kreuzungen entlang der Ringstraße.

Marsch ohne Zwischenfälle

Die Route der Montagabend-Demo führte vom Südtirolerplatz durch Obere und untere Landstraße zur Wienerbrücke und dann über die Ringstraße zurück zum Stadtpark. Die Veranstaltung verlief ohne Zwischenfälle, durch die Benützung einer Fahrspur der Ringstraße durch die Teilnehmer kam es allerdings zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen. Kundgebung gab es auch zum Abschluss keine, lediglich eine Einladung zu weiteren Spaziergängen an den kommenden Montagen.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren