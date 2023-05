Gföhleramt: Gastwirt sagt nach exakt 60 Jahren Adieu

Nach Abschluss seiner Gesellenprüfung im Jahr 1966 arbeitete Franz Lanz mehrere Saisonen im Ausland, ehe der gebürtige Kremser sein echtes „Wiener Beisl“ in Wien-Hernals eröffnete und rund 20 Jahre lang betrieb. Zu seinen Gästen zählten dort unter anderen Fritz Muliar, Helmut Zilk, Ernst Waldbrunn oder aber auch „Mundl“ Karl Merkatz.

1992 kehrte Franz Lanz in seine Geburtsstadt Krems zurück: Hier eröffnete er im selben Jahr das „Café Pfiff“ in der Wiener Straße. Der Vollblut-Gastronom verwöhnte fortan auch Gäste bei Großveranstaltungen, wie dem Donaufestival, „Glatt&Verkehrt“, dem Wachauer Volksfest oder in der Festhalle Lengenfeld.

Heurigenstube „Helga und Franz“ im Jahr 2000 eröffnet

Im Jahr 2000 eröffnete Franz mit seiner Ehefrau und seiner Familie die Heurigenstube „Helga und Franz“ im Gföhleramt. „Nebenbei“ war der heute 75-jährige noch sechs Jahre als Küchenchef im Schloss Ottenstein tätig.

Der Gast- und Heurigenwirt fasste heuer im Frühjahr den Entschluss, seine „gastronomische Karriere“ zu beenden: „Nach 60 Jahren in der Küche möchte ich mich noch mehr meiner Familie, meinen Enkelkindern und meinem Hobby Reisen widmen“, so Franz Lanz. „Wir bedanken uns bei allen Wegbegleitern, allen Freunden und Gästen für die jahrelange Treue!“.

Abschiedsfest bei Hausflohmarkt

Wer sich ein Stück der Heurigenstube sichern möchte, hat dazu am Samstag, 3. Juni, von 13 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 4. Juni, von 9 bis 18 Uhr die Möglichkeit: Franz Lanz und seine Familie laden zum Abschiedsfest ein, bei dem parallel ein Hausflohmarkt mit Gastro-Abverkauf stattfinden wird.

