Seit 60 Jahren wirkt der Kremser Lions-Club unter dem Motto "We serve!" Zum runden Geburtstag luden die "Löwen" 100 Gäste zum Festakt und Gala-Dinner ins IMC in Krems-Stein.

Moderator Oskar Schild führte durch den Abend, in dessen Rahmen Präsident Ernesto Helldorff zahlreiche Dankadressen an hunderte Helfer richtete, die die Lions beim Ziel, unbürokratisch Hilfe zu leisten, tatkräftig unterstützen.

Dankadressen an die Helfer

"Lauter Häuptlinge, aber keine Indianer? Das würde nicht funktionieren!"

Alle ziehen an einem Strang

„Das große Glück in Krems ist, dass die Serviceclubs gemeinsam arbeiten!“, sprach er die Kiwanis (vertreten durch Markus Grafeneder), die Rotarier (Frank Riel) und die Soroptimistinnen (Ilse Stöger) an. Sie alle betonten ihren Willen, weiterhin an einem Strang zu ziehen. Grußadressen kamen von Partnern, unter anderem in Traunstein (Bayern) und Bled (Slowenien).

Jugendorganisation gedeiht

Anita Elsler von der Jugendorganisation Leos dankte mit Nachfolger Lorenz Neuhauser für die „Geburtsthilfe“ ihrer Organisation vor zehn Jahren, um die sich Klaus Ilk besonders verdient gemacht hat. Miterleben konnte den Festakt auch Alfred Tomandl, mit 59 Mitglieds- und über 90 Lebensjahren Senior in der Schar.

Erster Club auch mit Frauen

„Vieles wäre ohne die 440 Vereine in der Stadt nicht möglich“, reihte sich Bürgermeister Reinhard Resch ebenso in die Gratulantenschar wie District-Ost-Governorin Karin Widermann, die daran erinnerte, dass der Kremser Club einer von 260 in ganz Österreich ist – und der erste in NÖ war, der auch Frauen aufnahm.

Rotes Kreuz und FF dankbar

In Videobotschaften dankten die Feuerwehr (vertreten durch Gerhard Urschler) und das Roten Kreuz (Josef Brunner) für die Unterstützung. Von Renate und Heinz Wagner stammte ein Filmbeitrag über den jährlichen Flohmarkt. Universitätsprofessor Gottfried Haber steuerte einen viel beachteten Vortrag zum Thema Freiwilligenwesen bei.

Senioren-Schifffahrt gefiel

Vereinswirtin Astrid Klinglhuber-Berger verwöhnte die 100-köpfige Gästeschar mit ihrem Team kulinarischen Genüssen. Im Rahmen des gemütlichen Beisammenseins konnten die Gäste eine Bilderschau eleben, die Impressionen der Charity-Schifffahrt Krems - Melk und retour bot, zu der die Lions aus Anlass ihres Jubiläums über 100 Bewohner regionaler Senioreneinrichtungen geladen hatten.