Pater Benno feierte „Diamantenes“ mit besonderem Fest

Er ist, wie er selbst sagt, „Pfarrer i.R. – Pfarrer in Reichweite“: Pater Benno Maier ist nicht nur zweitältester Bruder in Göttweig, er hat sein diamantenes Priesterjubiläum im Rahmen einer Messe mit Freunden und Wegbegleitern gefeiert. „Ich bin glücklich und dankbar, dass ich dieses Jubiläum feiern darf“, sagt der 84-Jährige, der seit zwei Jahren eigentlich in Ruhestand ist.

13 Jahre lang Pfarrer in Furth-Göttweig

Eigentlich, denn Pater Benno hilft im Konvent immer noch gerne aus: „Ich bin immer mit Leib und Seele Pfarrer gewesen und halte nach wie vor gerne Messen, das hält auch fit“, so der jubilierende Geistliche. „Lumen gentium“ – Licht der Völker und „gaudium et spes“ – Freude und Hoffnung sind die Glaubensprinzipien, die er als Priester in den Pfarren gelebt und vermittelt hat: Nach seiner Priesterweihe in Salzburg war Maier Stiftskaplan und leitete anschließend 13 Jahre die Pfarre Furth. Nach Stationen im Salzburger Stadtteil Mülln und Dornbach in Wien kehrte er nach Furth zurück.

Enge Verbundenheit mit der Feuerwehr

Bis zu seiner Pensionierung war er Pfarrer in Mauer bei Melk. In Furth war er 40 Jahre Feuerwehrkurat: „Die Verbundenheit mit der Feuerwehr hatte für mich immer einen besonderen Stellenwert.“ Außerdem war er Religionslehrer im Ort sowie an der HLF in Krems, hat viele Further von der Taufe bis zur Hochzeit und weiter begleitet. Pater Benno war auch für die Missio der Diözese verantwortlich. Besonders dankbar ist er aber, dass er als junger Priester das vatikanische Konzil miterlebt hat: „Die Aufbruchstimmung und die Euphorie waren besonders.“

Jubilar „für besonderen Tag dankbar“

Den Kontakt und die Verbundenheit mit seinen Pfarren pflegt Benno Maier nach wie vor, deshalb sind unzählige Gäste aus allen Pfarren zum 60-Jahr-Jubiläum angereist. Die heilige Messe wurde von Gabriele Teufner musikalisch gestaltet und von Organist Franz Haselböck umrahmt, die Festpredigt hielt Abt Columban. „Wunderschön war für mich der indische Tanz von Schwester Noel aus Wien im Sari, das war ein sehr festliches Bild“, ist Pater Benno dankbar für diesen besonderen Tag.