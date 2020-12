„Was im Frühjahr an Pflanzungen ausgefallen ist, wird jetzt nachgeholt.“ Eduard Pauer, der Leiter des Stadtgartenamtes Krems, freut sich über „optimale Bedingungen“ bei der aktuellen Baumpflanzungsaktion im gesamten Stadtgebiet.

Auf Vielfalt wird geachtet

Aktuell ist Pauer mit seinen Leuten (16 Mitarbeiter, sieben Saisonkräfte) beschäftigt, 60 Bäume in den Boden zu bringen. Gepflanzt werden sie im Alter von rund 15 Jahren, damit sie rascher als Schattenspender und Luftverbesserer wirken können. Rund 700 bis 1.000 Euro kostet das Exemplar.

Auf Vielfalt (13 Arten – vom heimischen Ahorn bis zum Persischen Eisenholzbaum) wird geachtet. „Die Bäume müssen salzverträglich und sonnenbeständig sowie robust gegen Krankheiten sein.“

Generell kommt in die Rabatte das Schönbrunner Substrat. Sand über der Humusschicht bewirkt, dass das Wasser besser einsickern kann und Salz schneller ausgeschwemmt wird. „Wir brauchen nur mehr zweimal pro Saison ,durchputzen‘ (Unkraut jäten, Anm.), und der verminderte Geräteeinsatz ist ein Beitrag zum Umweltschutz.“

„Baum in der Stadt hat härter zu kämpfen“

„Man braucht kein großer Klimaexperte sein, um zu wissen, dass sich Stadtbäume positiv auswirken“, freut sich SPÖ-Stadtrat Werner Stöberl über die Bemühungen um einen gesunden Baumbestand. „Es gibt ja immer wieder Vorwürfe, dass die Bäume leichtfertig geopfert und immer weniger werden.“

Wichtig sei, Bäume zu pflanzen, die in der Stadt eine Chance hätten. „Ein Baum in der Stadt hat natürlich immer härter zu kämpfen als einer im Wald.“ Man verliere immer wieder einzelne Exemplare durch Krankheit und Wetterkapriolen. „Deshalb liegt unser großes Augenmerk auf der Pflanzung neuer Bäume.“ Demnächst werden auch an der Ringstraße zwölf dazukommen.