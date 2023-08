Kampseen-Gemeinden kämpften bei Regionsspielen wieder um den Sieg

Bei den siebenten Regionsspielen der sieben Kampseen-Gemeinden - Gföhl, Jaidhof, Lichtenau, Krumau am Kamp, Pölla, Rastenfeld und St. Leonhard/Hw., welche heuer auf der Freizeitanlage in Krumau ausgetragen wurden, gab es Spannung von der ersten bis zur letzten Minute: Der Wetterbericht war miserabel, die Eröffnung um 9.30 Uhr wurde von einem Gewitterschauer heimgesucht - fast wären die Regionsspiele „ins Wasser gefallen“. Offensichtlich meinte es der Wettergott aber dann doch gut und schickte den Rest des Tages strahlenden Sonnenschein ...

Sieben Gemeinden, je sieben Teams, sieben Bewerbe

Sieben Teams gingen für ihre Gemeinde in sieben Bewerben an den Start: Die Feuerwehr-Teams hatten einen Nassleistungsbewerb zu absolvieren, weiters gab es ein Fußball-, ein Bogenschieß- und ein Minigolf-Turnier. Im Damenbewerb galt es, die schnellste Zeit beim Rudern und Tretbootfahren am Stausee zu holen. Im Kinder- und Jugendbewerb war beim Kübelspritzen Geschicklichkeit gefragt. Die Ortschefs hatten beim Bürgermeister-Bewerb die Aufgabe, im Boot auf dem Stausee schwimmende Bälle und Bade-Enten zu keschern. In Summe gingen rund 350 Teilnehmer an den Start.

Beim Bürgermeister-Bewerb am Stausee Thurnberg mit dabei: Stadtrat Stefan Hagmann (Gföhl), Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger (Gföhl), Bürgermeister Josef Graf (Krumau am Kamp), Vize Sandra Warnung (Pölla), Bürgermeister Günther Kröpfl (Pölla), Vize Reinhard Steindl (Lichtenau), Vize Manuela Dornhacckl (Rastenfeld), Bürgermeister Gerhard Wandl (Rastenfeld), Vize Erich Pomassl (Jaidhof), Bürgermeisterin Eva Schachinger (St. Leonhard/Hw, stehend, von links) sowie der Obmann der Region Kampseen und Bürgermeister Andreas Pichler (Lichtenau), Vize Gaby Gaukel (Krumau), Bürgermeister Franz Aschauer (Jaidhof), Vize Gerhard Steiner (St. Leonhard/Hw.) und Gemeinderat Reinhard Schachinger (St. Leonhard/Hw., knieend, von links). Foto: NÖ.Regional, Lieselotte Jilka

Krumau nutzte den Heimvorteil und holte erstmals den Sieg

Krumau am Kamp holte in den sieben Bewerben sechs Siege und stand folglich auch in der Gesamtwertung auf dem ersten Stockerlplatz. Der Obmann der Region Kampseen, Andreas Pichler, überreichte die Trophäe stellvertretend für alle Krumauer Teams an Bürgermeister Josef Graf und Vize Gaby Gaukel. Er gratulierte herzlich und erinnerte in seiner Laudatio an die Gründungsidee der Regionsspiele: „Es geht darum, das Miteinander der sieben Stausee-Gemeinden zu fördern, gemeinsam Spaß zu haben und die Chance zu nützen, einander bei den Spielen kennen zu lernen.“ Der Siegerehrung wohnten rund 1.000 Teilnehmer, Fans und Schlachtenbummler auf der Freizeitanlage bei und spendeten tobenden Applaus.