Abschnitt Gföhl: Feuerwehren mit Damenpower

Vor rund 25 Jahren wagten die erste Damen im Abschnitt Gföhl, in die Männerdomäne „Feuerwehr“ einzutauchen. Die heimischen Feuerwehrfrauen sind voll akzeptiert und essenziell für den Betrieb.

Die 35 Feuerwehren des Abschnitts Gföhl haben aktuell 1.440 Feuerwehrmitglieder – davon 70 Damen. Einige der heimischen Feuerwehrfrauen bekleiden auch Kommandofunktionen: Tamara Veit-Höfler ist Leiterin des Verwaltungsdienstes der FF Krumau am Kamp, Renate Schmöger leitet die Verwaltungsagenden der FF Gföhl. Sie wird von Stellvertreterin Eva Schwarz und Gehilfin Elisabeth Schödl unterstützt.

semket Anzeige 25 Jahre im Zeichen der Wertschöpfung

Im Kommando der FF Wolfshoferamt ist Magdalena Arbesser als Verwaltungsmeisterin aktiv. Kathrin Honeder – ebenfalls von der FF Wolfshoferamt – ist im Abschnittsfeuerwehrkommando für das Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. In den Agenden des Feuerwehrmedizinischen Diensts wird Franz Zeller von Karin Rauscher von der FF Großmotten unterstützt.

„Sehr wichtig und nicht mehr wegzudenken!“

Die Wichtigkeit aktiver Feuerwehrfrauen unterstreicht auch Gerald Riegler, Kommandant der FF Gföhl: „Feuerwehrfrauen sind nicht mehr wegzudenken – sie sind wichtig und beweisen großes Engagement.“ Ob klassische Frauen- und Männer-Klischees auch bei der Feuerwehr gelten? „Nein, absolut nicht – Damen sind eine Bereicherung für das Team, da sie für gewisse Dinge andere, aber sinnvolle Sichtweisen einbringen.“ Riegler appelliert an die Jugend: „Burschen und Mädchen gleichermaßen, die Technik-interessiert sind und denen der Dienst am Mitmenschen am Herzen liegt, sind jederzeit im FF-Team willkommen!“

Feuerwehrfrauen auch bei Wettkämpfen sehr aktiv

Die FF Wolfshoferamt stellt mit 18 Damen die meisten in der aktiven Mannschaft. Im Jänner 1996 traten gleich 17 Frauen auf einmal der Feuerwehr bei. „Wir haben ohnehin immer bei Feuerwehrfesten ausgeholfen – also sind wir gleich ‚ganz‘ dazu gegangen!“ so das FF-Urgestein Gabriele Aschauer. „Unsere Motivation war stets, anderen, die in Notlage sind, zu helfen. Bei der Feuerwehr zu sein, macht Spaß und ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Um zur Feuerwehr dazuzugehen, ist man nie zu alt!“ Die Feuerwehrfrauen aus dem Hornerwald nahmen zudem als eigenes Damenteam bereits an rund 20 FF-Wettkämpfen teil.