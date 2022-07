70 Jahre Blasmusikverband Schönberger Jungmusikanten: Für immer jung

Die Schönberger Jungmusikanten sind fest im kirchlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Großgemeinde Schönberg verankert und haben auch heuer noch einiges vor. Foto: Franz Gangelmayer

M it einem Durchschnittsalter von 31 Jahren halten die Schönberger Jungmusikanten, was ihr Name verspricht.