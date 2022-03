Spontane Konzerte von Trachtenkapelle Gedersdorf

Werbung

Die Trachtenkapelle Gedersdorf wurde 1969 gegründet. Erste Startschwierigkeiten – so war anfangs kein Geld für Instrumente vorhanden – konnten durch Subventionen und Spenden behoben werden, und 1970 trat die Trachtenkapelle erstmals in Traismauer zur Konzertwertung an.

Bis zur Fertigstellung des Musikheims im Jahr 1984 wurden die Musikproben in den Gasthäusern der Gemeinde abgehalten. Eine Herausforderung war das Hochwasser im Sommer 2002: Die Musiker mussten damals für Monate auf das Gasthaus Winkler und das Musikheim Rohrendorf ausweichen.

„Ich freue mich, dass wir trotz der Coronazeit zwei Jungmusiker in die Kapelle aufnehmen konnten.“ Roland Bäuerl Kapellmeister

1991 trat Thomas Neureuter das Amt des Kapellmeisters an und hielt diese Position für fast 30 Jahre. Er wurde unter anderem mit der Dirigentennadel in Gold ausgezeichnet.

Der Trachtenkapelle Gedersdorf sind bereits einige Preise verliehen worden – darunter zweimal der goldene Ehrenpreis des Landes NÖ und 2018 der Andreas-Maurer-Preis für 3.000 erreichte Punkte bei diversen Bewertungen.

Fixpunkte waren in den vergangenen Jahren das Frühlingskonzert und der Tag der Blasmusik. Aufgrund der Corona-Situation konnte zuletzt keine dieser Veranstaltungen stattfinden. Um trotzdem präsent zu sein, spielte die Trachtenkapelle Gedersdorf spontane Platzkonzerte in der Gemeinde. Zudem wird seit dem Jahr 2020 zusammen mit dem gesangSverein Theiß jährlich ein Freiluftkonzert im Pfarrhof Theiß veranstaltet.

Besonders gern gespielt werden die Stücke Abba Gold, Disco Lives, Saluto Lugano, Schöne Serenade und Ruetz-Marsch. Ein beliebter Marsch ist auch der Bozner Bergsteiger-Marsch, welcher von der FF Gedersdorf zum Feuerwehrlied umgedichtet wurde.

Trotz vorhandenem Jugendorchester unter der Leitung von Thomas Neureuter gab es in den letzten Jahren wenig Nachwuchs bei der Kapelle. Umso herzlicher werden Neuzugänge willkommen geheißen: „Ich freue mich, dass wir trotz der schwierigen Coronazeit vor Kurzem zwei Jungmusiker in die Kapelle aufnehmen konnten“, so Kapellmeister Roland Bäuerl. Jeder neue Musiker wird als Gewinn gesehen, egal ob jung oder alt. Denn: „Je mehr Probenteilnehmer, umso mehr Spaß macht es.“

