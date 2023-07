Schwungvolles Pavillonkonzert in Krems machte Abend zum Genuss

Schon mit dem Auftakt spielte sich die Stadtkapelle Krems im Stadtpark in die Herzen der Zuhörer. Die Jungen hatten diesmal das Vorrecht.

Musikgenuss an lauem Sommerabend

Unter der Ägide Regina Stummers spielte das Jugendensemble mehrere Stücke und erhielt dafür viel Applaus. Danach wurde die Bühne für die ganze Kapelle freigegeben. In starker Formation begeisterten die Musikanten unter der Leitung von Peter A. Surböck einen lauen Sommerabend lang die Gäste. Mehrere hundert Menschen hatten sich im Stadtpark eingefunden. Viele machten es sich auf Picknickdecken oder mitgebrachten Klappsesseln gemütlich und genossen den musikalischen Sommerabend.

Senior Hermann Steger (96) mit dabei

Glücklich über die große Musikfreunde-Schar begrüßte Obmann Manfred Ettenauer - seine Damen und Herren spielten erstmals in den neuen „Krems-Leibchen“, die erst zwei Tage vorher geliefert worden waren - unter anderem Stadtchef Reinhard Resch, der mit Gattin Erika den Abend ebenso genoss wie Landesrätin Susanne Rosenkranz und die Stadträte Werner Stöberl und Christoph Hofbauer sowie einige weitere Gemeindemandatare. Groß war die Freude, dass zumindest den Anfang auch der älteste noch lebende ehemalige Musiker der Kapelle, Hermann Steger (96), genoss. Er war vom Thorwestenheim in der Alauntalstraße in den Stadtpark gekommen.

Buntes Programm bot für alle etwas

Wie fast immer dabei waren aber auch Ehrenkapellmeister Walter Parzer und Ehrenstabführer Josef Rosenberger, die das Programm sichtlich genossen. Neben den „üblichen“ Blasmusik-Stücken gab die Kremser Formation unter anderem auch modernde Stücke wie „Sweet Caroline“ (Dirigat: Kapellmeister-Stellvertreter Benedikt Etzel) oder „You raise me up“ (inbrünstig intoniert von Josef „Tschippi“ Kirschbaum) zum Besten. Gut kam unter anderem ein Queen-Medley an. Und als „Geburtstagsgratulation an sich selbst“ (Peter Surböck) gab es das Stück „Auf uns!“

Viel Musik auch am zweiten Festtag

Von den fleißigen guten Geistern abseits der Bühne wurden die Besucher mit Essen und Trinken versorgt. Als Bilanz kann behauptet werden: Ein durch und durch gelungener Sommerabend mit hörenswertem Musikgenuss. Heute, Samstag, geht das Sommerfest um 11 Uhr mit einem Frühschoppen des Musikvereins Michelhausen (Bezirk Tulln) weiter. Um 14 Uhr spielt die Kremser Young Dixieland Band für die Zuhörer auf. Ein Grund, auch heute in den swingenden, klingenden Kremser Stadtpark zu kommen!