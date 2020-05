„Den 75. Jahrestag des Endes des 2. Weltkrieges sollte man dazu nutzen, Personen und Geschichten zu beleuchten, die bisher eher im Dunkel geblieben sind“, meint der in Krems geborene Historiker und Autor Robert Streibel.

Eine dieser Personen ist Karl Mörwald, Journalist, Kremser KPÖ-Gemeinderat und von 1945 bis 1950 Vizebürgermeister der Stadt. Nachdem er 1944 desertiert war, versteckte er sich von Anfang Februar bis zum Kriegsende am 8. Mai 1945 bei Kremser Freunden. Dort führte er Tagebuch, dessen Transkripte Historiker Streibel nun der NÖN zugänglich machte.

„Ein stinkiger und rußiger Ostertag“

So schreibt Mörwald während des Bombenhagels auf Krems am Ostermontag, dem 2. April 1945: „Die Amerikaner hängen über der Stadt. Plötzlich geht ein Raunen und Donnern durch die Luft. Die ersten Bomben fallen. Ungefähr eine dreiviertel Stunde erzittert der Boden. Riesige Rauchschwaden steigen empor. Ein Krachen und Donnern erfüllt die Luft. Stinkig und rußig ist der Ostertag.“ Später notiert er: „Der Bahnhof ist dem Erdboden gleichgemacht. Die umliegenden Wohnviertel wurden arg mitgenommen. Der Krieg kommt immer näher!“

„Ein dienstgeiler Flak-Offizier schoss hinauf. Dann geschah es: Die US-Flieger wendeten und griffen die Stadt Mautern an.“ Zeitzeuge aus Mautern

Auch die Geschehnisse des Massakers in der Strafanstalt Stein und der sogenannten „Kremser Hasenjagd“ vom 6. und 7. April 1945, bei denen hunderte zumeist politische Gefangene von den Nazis getötet wurden, kommentierte Mörwald in seinen Einträgen: „Heute nachmittag fand eine Revolte in der Strafanstalt Stein statt. Es kam zu Schießereien. In den Straßen von Krems, Stein und Rehberg wurde heftig geschossen. Es geht dem Ende zu!“ Den 9. Mai, den Tag nach der Kapitulation, nennt Mörwald später „den denkwürdigsten Augenblick meines Lebens“. „Die Friedensglocken läuten. Kaum fassbar, es ist Friede!“

Auch Mautern von Bomben getroffen

Nicht nur Krems wurde Ziel US-amerikanischer Bombenangriffe. Weniger bekannt sind die Attacken auf Mautern während der letzten Kriegstage. Schäden gab es vor allem in der Baumgartner Straße. „Es war Dienstag, der 17. April. Ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre“, berichtet ein Zeitzeuge. Eigentlich hatten es die US-Flieger gar nicht auf Mautern abgesehen, sondern flogen Richtung Göttweiger Berg.

„Trotzdem hat ein dienstgeiler Flak-Offizier hinaufgeschossen.“ Das Ergebnis: Die Flieger wendeten und griffen Mautern an. „Meine Mutter ging vorsichtshalber ins Haus, wurde aber schwer verwundet“, erzählt der Zeitzeuge. „Ein verwundeter Soldat, der sich vis-á-vis des Hauses Nummer 151 in Deckung warf, wurde getötet und eine benachbarte Familie bis auf eine Person ausgelöscht.“

Gesprengte Brücken und Hitler-Gedenken

„Bis zuletzt verfolgten Hitler und seine getreuesten Anhänger die Strategie der ,verbrannten Erde‘. Man wollte möglichst viel Infrastruktur vernichten, damit sie nicht dem Feind in die Hände fällt“, erklärt der Mauterner Stadthistoriker Josef Hadr

bolec. Einer dieser „letzten Getreuen“ war Standortkommandant Oberst Ferdinand Soche. Noch in den Morgenstunden des letzten Kriegstages, des 8. Mai 1945, kam es zu Sprengungen der Mauterner Brücke und der Kremser Eisenbahnbrücke, welche Soche zuvor befohlen hatte. 1946 wurde er schließlich in einem Volksgerichtshofsprozess wegen „böswilliger Beschädigung fremden Eigentums“ verurteilt. Historiker Hadrbolec berichtet von weiteren Sprengungen, die aber im letzten Moment vereitelt werden konnten: „Geplant war, ein Haus auf der Mauterner Kremserstraße zu sprengen, um mit den Trümmern die Straße zu blockieren.“ Kurioserweise waren es Zivilisten mit guten Kontakten zum Militär‘, die rechtzeitig darüber informiert wurden und die Sprengladungen aus dem Haus entfernten.“

Während viele Kremser Bürger das Ende des Krieges und des NS-Regimes herbeisehnten, schworen sich andere noch in den letzten Kriegsstunden auf ihren „Führer“ Adolf Hitler ein, der sich einige Tage zuvor in Berlin das Leben genommen hatte. Am 6. Mai äußerte der damalige Gauleiter Hugo Jury bei einem „Trauergedenken“ vor NS-Kadern und Hitler-Jugend beim Sappeur-Denkmal am Rande des Kremser Stadtparks: „Du, mein Führer, starbst uns nicht und wirst uns auch niemals sterben. Dein Werk und dein Geist leben weiter.“

Kein „Denkmal der Schande“ für Krems

In Vergessenheit geraten ist das ehemalige sowjetische Massengrab am Kremser Südtirolerplatz. Dieses beherbergte die Leichen von etwa 1.600 Sowjetsoldaten, welche man im Gneixendorfer Gefangenenlager Stalag XVII

B gegen Kriegsende verrotten ließ. „Die sowjetischen Besatzer beschlossen, den Kremsern diese Verbrechen direkt vor Augen zu führen. Sie setzten die Toten am Südtiroler Platz, direkt vor dem Gebäude des heutigen Landesgerichts, bei und errichteten einen Obelisken mit rotem Stern“, erklärt Historiker Streibel. Ende der 50er-Jahre beschloss die Stadt Krems unter dem deutschnationalen Bürgermeister Franz Wilhelm (ÖVP), dieses „Denkmal der Schande“ wieder entfernen zu lassen. Die Leichen wurden exhumiert und fanden schließlich am Kremser Friedhof ihre letzte Ruhe. Heute erinnert an dieser Stelle nichts mehr an die Toten von Gneixendorf.

Während St. Pölten noch Häuserkämpfe erlebte, blieb die Front bei Hollenburg kurz vor Krems liegen. Krems blieb das Schlimmste erspart. Doch bei aller Freude über den Frieden waren die Nachkriegswochen und -monate auch von schwersten Straftaten und Gewaltakten geprägt. So kam es zu Schändungen und Plünderungen. Berichte der Bezirksgendarmerie sprechen von 36 Morden, 43 schweren Körperverletzungen und 500 Vergewaltigungen im Bezirk Krems allein von Mai bis Juli 1945. Auch Kinder wurden indirekt zu Opfern: So verletze sich etwa der 12-jährige Franz Handl in Loiwein mit einer gefundenen Handgranate so schwer, dass er starb.