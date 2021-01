Von den über 200 Helfern, die in Krems im Einsatz standen, waren diesmal 80 Studenten der privaten Karl-Landsteiner-Uni.

Studenten zeigten Engagement

"Diese dürfen ab dem 4. Semester die Antigen-Tests durchführen", erklärt Magistratsdirektor Karl Hallbauer, der sich freut, dass durch den Einsatz der jungen Menschen das Rote Kreuz entlastet werden konnte. So wurden Kapazitäten für die Landgemeinden rundum frei. "Das war jedenfalls ein sehr gutes Einbringen der Studenten in die Stadt, und wir werden uns bei Rektor Rudolf Mallinger nochmals extra dafür bedanken."

80 freiwillige Studenten der Karl-Landsteiner-Universität unterstützten die Test-Tätigkeit in der Stadt Krems. KL/Delugan Meissl

Vier Teams auf Abruf bereit

Dass die Zahlen diesmal etwas unter den Erwartungen lagen, führt Magistratsdirektor Hallbauer darauf zurück, dass es zuletzt Debatten um das Thema "Freitesten" gab. "Wir waren aber gut gerüstet und hatten sieben Teststraßen in den Österreich-Hallen sowie vier in der Sporthalle eingerichtet." Zusätzlich gab es vier Teams "auf Abruf", die in kurzer Zeit weitere Teststraßen eröffnen hätten können.

"Bereitschaft Älterer ist höher"

Einen erfreulichen Zustrom gab am Freitag, der speziell für Menschen über 65 Jahren, also vor allem Pensionisten, gedacht war. Hallbauer: "Die Bereitschaft älterer Mitbürger ist im Vergleich zu den jüngeren generell höher." An die Kapazitätsgrenzen gestoßen sei man zu keinem Zeitpunkt, lange Wartezeiten gab es nicht.

Über 200 Helfer im Einsatz

Insgesamt waren in Krems über 200 Helfer im Einsatz, darunter diesmal nur drei Rotkreuz-Mitglieder (die am Freitag auch die Studenten einschulten), rund ein Drittel waren Magistratsbedienstete, die sich freiwillig für den Sonderdienst gemeldet hatten. Die Ordnerdienste wurden von der Freiwilligen Feuerwehr übernommen.

"Positive" werden verständigt

Wem ein positives Testergebnis bescheinigt wurde, der bekommt eine Einladung zu einem PCR-Test (zum Beispiel in die permanente Teststation in der Strandbadstraße), wo das Resultat überprüft wird und gegebenenfalls weitere Maßnahmen (Quarantäne) verfügt werden. Achtung! In die Teststraße kann man nur nach vorangehender Einladung zum Testen kommen. Eine spontane Testung ist dort nicht möglich.

Die Zahlen: