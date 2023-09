Kremser wurde im Rauschzustand zum Frauenschreck

„Wegen der großen Hitze ging ich schon in den Morgenstunden, so gegen 3.30 Uhr in die Innenstadt, um einen wichtigen Brief an die Hausverwaltung einzuwerfen“, schilderte das Opfer im Zeugenstand. „Am Rückweg ist ein junger Mann auf mich zugekommen und hat mich angesprochen. Erst war er freundlich und hat mir eine Zigarette angeboten. Dann hinderte er mich immer wieder meinen Heimweg einzuschlagen, und er wollte mich in die Gegenrichtung lotsen.“

Opfer: „Er fuchtelte herum und sah aus, als ob er tanzte“

Letztlich vergriff er sich laut Aussage der Frau im Ton und bedrängte sie. „Er fuchtelte wild mit den Händen herum, und er sah aus, als ob er tanzte. Dann stieß er mich auf die Straße, und er zog an meiner Tasche, die ich quer über den Oberkörper getragen habe. Es kam zu einem Gerangel, und wir beide kamen zu Sturz.“ Die Balgerei endete letztlich, als ein Taxifahrer der Frau in Not zu Hilfe kam und die Polizei alarmierte.

Beschuldigter beteuerte: „Ich kann mich an nichts erinnern“

Sichtlich beschämt hörte der Kremser den Schilderungen des Opfers zu. „Es tut mir sehr leid, ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist“, entschuldigte er sich bei der 58-Jährigen, die ihm nicht böse ist und ihm „Gottes Segen“ wünschte. Nachdem er einem Freund beim Schnapsbrennen geholfen und ein bisserl Hochprozentiges getankt habe, sei er weiter und habe noch einige Lokale in Krems aufgesucht. Nach drei Uhr wisse er alkoholbedingt gar nichts mehr. Er sei am nächsten Tag mit einem Brummschädel im Bett aufgewacht, schilderte der Kremser und kann sich heute sein Fehlverhalten nicht erklären.

Kremser muss 80 Stunden gemeinnützige Leistung erbringen

Mit über zwei Promille im Blut habe der Beschuldigte die Straftaten im Zustand der Berauschung begangen, führte Josef Cudlin, der Rechtsbeistand des 20-Jährigen, aus. Seiner Bitte, die Rauscheskapade des bislang unbescholtenen Mannes mit einer Diversion zu beenden, kam die Richterin nach: Der Kremser muss 80 Stunden gemeinnützige Leistung erbringen, dann wird das vorerst auf Eis gelegte Strafverfahren eingestellt.