2021 war arbeitsreiches Jahr für FF Krems

Manfred Höfler, Vizebürgermeisterin Eva Hollerer, Michael Willrader, Christoph Walzer, Christoph Kraus, Daniel Bender, Bürgermeister Dr. Reinhard Resch, Jürgen Rethaler, Robert Simlinger, Peter Rethaler, Kommandant Gerhard Urschler und Vizebürgermeister Martin Sedelmaier bei der Ehrung verdienter Feuerwehrmitglieder durch die Stadt (von links). Foto: Stadt Krems/Evi Weiß

Eine riesige Zahl an erfreulichen Höhepunkten gab es im Bericht über das Jahr 2021 bei der Kremser Feuerwehr bei der Mitgliederversammlung zu berichten. Kommandant Gerhard Urschler und Stellvertreter Andreas Herndler begrüßten dabei über 200 Gäste in der Zentrale in der Austraße.

Investitionen prägten Jahr 2021

Unter den zentralen Neuerungen wurden die Eröffnung der Feuerwache Krems-Süd (zugleich mit der Ankunft eines neuen Tanklöschfahrzeugs), die Indienststellung der neuen Drehleiter, die Anschaffung des Multifunktionsfahrzeugs „LAST 6“ (mit Waldbrand-Aufbau) sowie die Errichtung der neuen Alarmzentrale erwähnt. Kommandant Gerhard Urschler versprach, dass man auch 2022 mit unvermindertem Elan am Ausbau der Einsatzkraft der FF Krems weiterarbeiten werde.

Partnerfeuerwehren waren mit dabei

Beeindruckt zeigten sich die Gäste, darunter Kameraden der Partner-Feuerwehren Passau und Straszecin – mit ihnen wurde ein tolles Hilfsprojekt für die Feuerwehren in der Ukraine abgewickelt – und Vertreter der Politik, von der Jahresbilanz 2021 (siehe Infobox). 879 Einsätze hielten die Aktiven der Hauptwache und der sieben Feuerwachen in Atem. Landtagsabgeordneter Josef Edlinger überreichte eine Ehrenurkunde des Landes NÖ zum 160-jährgen Bestand der Wehr (2021).

Goldenes Headset für Disponenten

Neben zahlreichen internen Ehrungen und Beförderungen stellte sich Bürgermeister Reinhard Resch seitens der Stadt mit Auszeichnungen (siehe nachstehende Auflistung!) ein. Zwei Disponenten, nämlich Martin Hoffmann und Christoph Andert, wurden mit dem goldenen Headset geehrt, Manuel Kitzler hat die Abschlussprüfung bestanden und versieht nun in der Alarmzentrale Dienst. Die gute Zusammenarbeit mit der FF Mödling würdigte deren Kommandant-Stellvertreter Werner Hauser. Er überreichte im Namen des Mödlinger Bürgermeisters Stefan Hintner Auszeichnungen für verdiente Disponenten.

Die Bilanz des Jahres 2021

Einsätze 2021: 879 Einsätze, davon 496 Technische Einsätze, 132 Brände, 126 Fehlausrückungen und 79 Brandsicherheitswachen; Stundenaufwand: 39.245

879 Einsätze, davon 496 Technische Einsätze, 132 Brände, 126 Fehlausrückungen und 79 Brandsicherheitswachen; Stundenaufwand: 39.245 Gerettete: 59 Menschen, 21 Tiere

59 Menschen, 21 Tiere Mannschaftsstand: 491 Personen – davon 44 in der FF-Jugend, 360 Aktive und 87 Reservisten



Beförderungen, Ehrungen

Beförderungen: Iris Andert zum Brandmeister; Florian Enne zum Verwalter; Rita Gretzel zum Verwalter

Kremser Feuerwehrverdienstzeichen in Bronze: Markus Fasching, Stefan Sirsch, Alexander Zsivkovits

Verdienstmedaille des NÖLFV 1. Klasse in Gold: Robert Simlinger

Verdienstmedaille des NÖLFV 3. Klasse in Bronze: Christoph Ettenauer, Dominik Kormesser, Matthias Slatner

Verdienstzeichen des NÖLFV 3. Klasse in Bronze: Andreas Hartl, Andreas Huth, Harald Jorg, Patrik Leopold

Verdienstzeichen des NÖLFV 2. Klasse in Silber: Christoph Walzer

Verdienstzeichen des ÖBFV 3. Stufe in Bronze: Manfred Höfler

Dank und Anerkennung für jahrelange Funktion als Disponent: Christoph Andert, Martin Hoffmann

Auszeichnung der Stadt Mödling für Blaulichtorganisationen in Bronze: Christoph Firlinger, Markus Fasching, Lukas Eibel

Ehrennadel der Stadt Krems in Gold mit Lorbeer: Daniel Bender

Wappenplakette 1463 in Bronze: Robert Simlinger, Michael Willrader

Wappenplakette 1463 in Silber: Christoph Kraus, Peter Rethaller, Christoph Walzer

Wappenplakette 1463 in Gold: Manfred Höfler, Jürgen Rethaller, Gerhard Urschler

