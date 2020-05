Die Kampseen-Kette Ottenstein, Dobra und Thurnberg wurde durch die ORF-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ über Nacht in ganz Österreich bekannt: Das große Finale am 26. Oktober 2019 wurde von knapp einer Million Zuschauern vor den TV-Geräten zu Hause verfolgt.

Gemeinschaftsprojekt „Volt-Radrunde“

Regions-Obmann Gerhard Wandl bezeichnete den Erfolg als „Fest für das gesamte Waldviertel“ – er sieht die Stauseen samt Umland als ideales Ziel für Urlaube und Tagesausflüge, das auch von Wien aus in rund einer Stunde mit dem Auto erreichbar ist.

Als ein großes Gemeinschaftsprojekt der Region wurde 2019 die rund 130 Kilometer lange „Volt-Radrunde“ eröffnet, die alle sieben Regionsgemeinden – Gföhl, Jaidhof, Lichtenau, Rastenfeld, Pölla, Krumau am Kamp, St. Leonhard/Hw. – miteinander verbindet.

Groß-Investment am Stausee Ottenstein



Nicht nur die Gemeinden sind aktiv – auch die Wirtschaft ist mit an Bord: Das mit Abstand größte Projekt wird in Peygarten-Ottenstein realisiert. Der Kraftwerksbetreiber EVN hat die Hotelanlage und das Restaurant samt Bootsanlegestelle verkauft. Der neue Eigentümer, die Viktor Hotel Ottenstein Besitz GmbH, investiert dort im Laufe der nächsten Jahre rund zehn Millionen Euro. Das Restaurant beim Bootsbetrieb am Stausee Ottenstein wird noch heuer ausgebaut und erhält eine größere Gäste-Terrasse – Baubeginn ist noch im Mai. Der Bestand an vermietbaren Booten wurde auf 42 aufgestockt.

Hotelausbau zu Wellness-Resort

Die Hotelanlage wird zu einem Wellness- und Fitness-Resort ausgebaut. Das dort angeschlossene Restaurant, das über einen Saal für rund 250 Personen verfügt, wird in Summe für rund 500 Gäste gleichzeitig Platz bieten und für Events, Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und Seminare gebucht werden können. Kulturveranstaltungen werden weiterhin im Schloss Ottenstein stattfinden.

Bis Ende 2020 wird die Jugendherberge modernisiert und für den Ganzjahresbetrieb fit gemacht. Hotel und Jugendherberge werden nach der Fertigstellung eine Kapazität von rund 120 Zimmern haben.

Bis zu 130 Job in der Hauptsaison

Gleichzeitig werden auch neue Personalunterkünfte geschaffen. Eigentümer-Vertreter Hunor Ince ist überzeugt: „Nur als attraktiver Arbeitgeber bekommt man auch professionelles Personal.“ Der Mitarbeiterstand wird abhängig von der Hotelauslastung erhöht werden. In der Hochsaison waren bisher rund 130 Mitarbeiter beschäftigt. Der neue Eigentümer konnte im Vorjahr neben den Gästen aus Europa erstmals Urlauber aus Australien, Neuseeland und Saudi Arabien begrüßen.



Investitionen im gesamten Umland

Nicht nur in Ottenstein wird investiert – auch am Campingplatz Dobra entstanden eine neue Camping-Wiese und drei neue Holzhäuser, die für Urlaube gebucht werden können. Fünf weitere Seehäuser sind in Planung. Krumau am Kamp nahm neue Trekking-Hütten in Betrieb und startete ein eigenes Projekt für sanften Tourismus und mehr Vernetzung.



Region punktet mit Veranstaltungen

Die Region punktet aber auch mit ihren Veranstaltungen: Im sportlichen Bereich wird mit dem Ottensteiner Seelauf, dem Leopoldilauf im Schlosspark Jaidhof oder mit dem Swim-Run-Bewerb Backwaterman aufgezeigt.

In Gföhl setzt die örtliche Wirtschaft auf Veranstaltungen wie „Primavera – Italienischer Frühling in Gföhl“, das Hausmessen-Wochenende oder den beliebten Trödelmarkt. Neben den sehenswerten Heimatmuseen in Lichtenau, St. Leonhard/Hw., Jaidhof und im Gföhleramt gibt es ein bemerkenswertes Angebot an Konzerten und Theateraufführungen – darunter das Kulturfestival „Klangraum Dobra“. Als eigene Sehenswürdigkeit hat sich der Karikaturengarten in Brunn am Wald etabliert.

Eigenes Kampseen-Menü kreiert

Auch die Gastronomie rüstet kräftig auf. Neun Top-Gaststätten der Region kreierten ein eigenes „9 Plätze – 9 Schätze“-Menü: Auf die Besucher wartet eine Trilogie vom Ottensteiner Bio-Karpfen in Graumohn-, Leinsamen- und klassischer Panier. Dazu gibt es Erdäpfel- und Blattsalat mit Waldviertler Vinaigrette.

Corona-Pandemie brachte Absagen

Leider hat die Coronavirus-Pandemie das diesjährige Veranstaltungsangebot der gesamten Region kräftig durcheinander gebracht: Das von der Pfarre Gföhl geplante Musical „Eine Welt“ wurde ins Jahr 2021 verschoben. Auch der Ottensteiner Seelauf und das Kulturfestival „Klangraum Dobra“ mussten terminlich verlegt werden.

Abhängig von den Coronavirus-Beschränkungen wird das Veranstaltungsprogramm voraussichtlich wieder ab dem späten Sommer 2020 anlaufen. Wir bieten einen Überblick über das Veranstaltungsangebot der nächsten Wochen, das verschoben oder abgesagt werden musste.