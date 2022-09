90 Jahre Schwarzalm Es war einmal: Krems als Wintersportort

Lesezeit: 2 Min JS Johanna Salomon

Aufnahme der „Waldschenke“ Anfang der 1930er-Jahre. Damals wie heute können hier Gäste einen besonders weitläufigen Ausblick von 270 Metern Seehöhe auf Krems, das Alpenvorland und den Wienerwald genießen. Foto: privat

V or über 90 Jahren legte sich Sepp Schwarz am Kuhberg in die Wiese und damit den Grundstein für die Schwarzalm.