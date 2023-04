44 Musiker des Musikvereins Gföhl stellten ihr Können bei der Konzertmusikbewertung des NÖ Blasmusikverbandes im Haus der Musik in Grafenwörth unter Beweis. Der Musikverein trat in der Bewertungsstufe B an und erreichte mit 90 Punkten ein ausgezeichnetes Ergebnis.

Gespielt wurde der „Wiener Bürger-Walzer“ von Carl Michael Ziehrer in einem Arrangement von Daniel Muck und das Stück „A Festive Opening“ von Viktor Burgstaller.

